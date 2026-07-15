Передача "Что скрывает гидрохимия северных морей?" от 20.04.2026
Уважаемые друзья!
Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.
Тема - Что скрывает гидрохимия северных морей?
Гость: Ольга Петровна Нецветаева - кандидат географических наук, СЗО Института океанологии РАН.
Ведущая: Наталия Лескова
Ссылки на видео:
https://rutube.ru/video/c8c43a3186569cfdbf112569a2b4bd63/?r=wd
https://vk.com/video-20484756_456239052
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