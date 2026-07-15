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Передача "Что скрывает гидрохимия северных морей?" от 20.04.2026 | Дельфис
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Новости
 
14.07.2026
Передача "Что скрывает гидрохимия северных морей?" от 20.04.2026

Уважаемые друзья!

 Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.

 

Тема - Что скрывает гидрохимия северных морей?

 

Гость:  Ольга Петровна Нецветаева - кандидат географических наук, СЗО Института океанологии РАН.

 Ведущая: Наталия Лескова

 

Ссылки на видео:

https://rutube.ru/video/c8c43a3186569cfdbf112569a2b4bd63/?r=wd

https://vk.com/video-20484756_456239052

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