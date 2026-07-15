Передача "Что изучает экологическая радиология?" от 20.04.2026
Уважаемые друзья!
Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.
Тема - Что изучает экологическая радиология?
Гость: Евгений Юрьевич Яковлев - кандидат геолого-минералогических наук ФИЦКИА УрО РАН.
Ведущая: Наталия Лескова
Ссылки на видео:
https://rutube.ru/video/d092d5a755ef0be374f0e5d549a85ac1/
https://vkvideo.ru/video-20484756_456239058
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