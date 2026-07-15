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Новости
 
15.07.2026
Передача "Что изучает экологическая радиология?" от 20.04.2026

Уважаемые друзья!

 Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.

 

Тема - Что изучает экологическая радиология?

 

Гость:  Евгений Юрьевич Яковлев - кандидат геолого-минералогических наук ФИЦКИА УрО РАН.

 Ведущая: Наталия Лескова

 

Ссылки на видео:

https://rutube.ru/video/d092d5a755ef0be374f0e5d549a85ac1/

https://vkvideo.ru/video-20484756_456239058

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