Передача "Астрофизика и судьба человечества" от 25.05.2026
Уважаемые друзья!
Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.
Тема - Астрофизика и судьба человечества.
Гость: Александр Васильевич Тутуков - доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института астрономии РАН.
Ведущая: Наталия Лескова
Ссылки на видео:
https://rutube.ru/video/4b6ed25747262a31e6bcb0a0adf26d6d/
https://vkvideo.ru/video-20484756_456239046
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