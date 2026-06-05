ГЛАВНАЯ Новости Передача "Астрофизика и судьба человечества" от 25.05.2026
warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.
Новости
 
05.06.2026
Передача "Астрофизика и судьба человечества" от 25.05.2026

Уважаемые друзья!

 Студия Дельфис представляет цикл передач ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО.

 

Тема - Астрофизика и судьба человечества.

 

Гость: Александр Васильевич Тутуков - доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института астрономии РАН.

 Ведущая: Наталия Лескова

 

Ссылки на видео:

https://rutube.ru/video/4b6ed25747262a31e6bcb0a0adf26d6d/

https://vkvideo.ru/video-20484756_456239046

Подписывайтесь на RUTUBE канал Дельфис:

https://rutube.ru/channel/58326740/

Канал Дельфис ВКонтакте:

https://vkvideo.ru/@club20484756/all 

Идентификация
  
Забыли пароль?

или

Я войду, используя: