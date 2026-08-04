Об общих принципах. Единство мира - презентация книги Н.Н. Якимовой
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Представляем Вашему вниманию книгу
Об общих принципах. Единство мира.
Ведущий презентации автор:
Нина Николаевна Якимова - астроном, художник-космист,
кандидат математических наук.
Ссылки на презентацию книги:
https://rutube.ru/video/3039b7377acb0346210354718d894bc8/
https://vkvideo.ru/video-20484756_456239059
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