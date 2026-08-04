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01.08.2026
Об общих принципах. Единство мира - презентация книги Н.Н. Якимовой

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БИБЛИОТЕКА ДЕЛЬФИС

Представляем Вашему вниманию книгу

            Об общих принципах. Единство мира.

                 Ведущий презентации автор:

              Нина Николаевна Якимова - астроном,                 художник-космист,

                 кандидат математических наук.

 

Ссылки на презентацию книги:

https://rutube.ru/video/3039b7377acb0346210354718d894bc8/

https://vkvideo.ru/video-20484756_456239059

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