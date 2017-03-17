О XVI конференции «Этика и наука будущего» на 17 марта 2017 г.

Дорогие друзья!

Приглашаем вас на XVI Междисциплинарную научную конференцию

«Этика и наука будущего» на тему «Солнечная система и жизнь на Земле»



Конференция состоится 1–2 апреля 2017 года с 10:00 до 19:00 в конференц-зале Московского технологического колледжа (подробную информацию см. http://www.delphis.ru/journal/news/priglashaem-na-konferentsiyu)

Регистрация:

Вход в технологический колледж осуществляется по регистрационным спискам. Регистрация на месте проведения конференции невозможна. Просим всех участников (докладчиков и слушателей) обязательно пройти регистрацию одним из следующих способов:

– Пройти электронную регистацию: https://goo.gl/forms/Dfv9gKjWUwmEFfOq2 –Зарегистрироваться по телефону: 8 495 628 06 79 – Отправить свои данные на эл. почту Delphis@Delphis.ru (ФИО; Город, область, страна; Специальность, учёная степень, звание; Название организации, которую Вы представляете или частное лицо; Контактный телефон; e-mail)

ПРОГРАММА

1 – 2 апреля 2017 года XVI МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО» на тему «СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА И ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ»

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Журнал и Благотворительный фонд сохранения и развития культурных ценностей «Дельфис»

Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана

Донецкий национальный технический университет ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ Председатель оргкомитета: Рыбаков Ростислав Борисович, доктор исторических наук, профессор, президент Восточного университета, председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Дельфис» Зам. председателя: Джура Сергей Георгиевич, кандидат технических наук, доцент Донецкого национального технического университета (г. Донецк) Зам. Председателя: Квартальнов Павел Юрьевич, литературовед, переводчик английского языка, зам. гл. редактора журнала «Дельфис»

Члены оргкомитета:

Борисов Сергей Кирович, ведущий инженер Института обшей физики им.А.М.Прохорова РАН, член редколлегии и редакции журнала «Дельфис», научный редактор; Герасимова Ирина Алексеевна, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН; Лескова Наталья Леонидовна, научный журналист, обозреватель журналов «В мире науки», «Наука и религия», «Экономические стратегии»; Салимов Равиль Сагитович, директор Культурного центра «Радуга» (г.Нефтекамск) Тоотс Наталья Александровна, член Союза журналистов России, главный редактор журнала «Дельфис»; Якимова Нина Николаевна, кандидат физико-математических наук, зам. гл. ред. по науке журнала «Дельфис»

1 апреля (суббота, до обеда)

Ведущие: Лескова Наталья Леонидовна, Тоотс Наталья Александровна 10:30 – 10:45 Рыбаков Р.Б., докт. ист. н., профессор, председатель оргкомитета; Тоотс Н.А., гл. ред. журнала «Дельфис» Приветственное слово 10:45 – 11:15 Багров Александр Викторович, докт. физ.-мат. н., астрофизик (ИНАСАН) Земля – колыбель или Родина? 11:15 – 11:40 Красносельский Сергей Александрович, инженер-разработчик, автор проекта освоения Венеры Перспективы цивилизации. Космический проект 11:40 – 12:05 Лазуткин Александр Иванович, герой России, лётчик-космонавт (полгода работал на станции «Мир») Освоение космического пространства и изменение мировоззрения человека 12:05 – 12:20 Лескова Наталья Леонидовна, научный журналист, обозреватель журналов «В мире науки», «Наука и религия», «Экономические стратегии» Возможны ли путешествия во времени? (На основе книг профессора Л.В.Лескова) 12:20 – 12:35 Перерыв 15 мин. 12:35 – 13:00 Родионова Жанна Фёдоровна, канд. физ.-мат. н., специалист по планетной астрономии (ГАИШ, МГУ) Исследование Луны автоматическими аппаратами и пилотируемыми кораблями 13:00 – 13:25 Орлов Лев Дмитриевич, рук. научно-исследовательской группы в космической отрасли, член Российского философского общества Различие эфира геосферы и гелиосферы. Возможно ли использование его энергии человечеством в ближайший век? 13:25 – 13:50 Кузьмин Виктор Иванович, докт. техн. н., профессор, засл. деятель науки РФ, чл.-кор. акад. воен. н.;Галуша Николай Андреевич, канд. воен. н.., засл. воен. спец. РФ, чл.-кор. акад. воен. н. Ритмы Солнечной системы в процессах на Земле 13:50 – 14:50 Перерыв на обед 1 час

1 апреля (суббота, после обеда) Ведущие: Борисов Сергей Кирович, Джура Сергей Георгиевич 14:50 – 15:20 Джура Сергей Георгиевич, канд. техн. н. (ДонНТУ) На Пути к Истине 15:20 – 15:50 Малов Игорь Фёдорович, докт. физ.-мат. н., Пущинская радиоастрономическая обсерватория РАН, член правления Международного астрономического общества Жизнь на Земле – явление космическое 15:50 – 16:15 Родионов Борис Устинович, докт. Физ.-мат.,н., профессор Есть ли жизнь на Солнце? 16:15 – 16:30 Перерыв 15 мин. 16:30– 16:55 Зубко Алексей Викторович, физик-теоретик, ПАО «Красногорский завод им.С.А.Зверева» Майя: Шанкара, Маркс 16:55 – 17:20 Виноградова Мария Георгиевна, докт. н. и техн., академик Международной акад. «Информация, связь, управление в технике, природе и обществе», (СПб) Солнечная система в Новой космогонии А.Е.Ходькова 17:20 – 17:45 Степанов Александр Михайлович, докт. физ.-мат. н., профессор О возможном воздействии Мирового пространства на психику людей 17:45 – 18:10 Линник Юрий Владимирович., докт. филос. н., профессор Петрозаводского университета Джованни Скиапарелли – Марсианские каналы – эстетика авангарда 18:10 – 18:45 Обсуждение 35 мин. 2 апреля (воскресение, до обеда) Ведущий: Сухонос Сергей Иванович 10:30 – 10:55 Осипов-Скурлягин Андрей Александрович, канд. техн. н., эксперт комиссии ООН по промышленному развитию (1991–1996) Великие тайны Апокалипсиса (обзор результатов междисциплинарных исследований) 10:55 – 11:20 Баянов Дмитрий Юрьевич, научный рук. Международного центра гоминологии Гоминология – не псевдонаука, а смена парадигм в антропологии 11:20: – 11:45 Шеркова Татьяна Алексеевна, канд. ист. н., Центр египтологических исследований РАН Солнце – древнеегипетский архетип бога-творца 11:45 – 12:00 Перерыв 15 мин. 12:00 – 12:25 Сухонос Сергей Иванович, канд. техн. н., член Московского космического клуба Симметрия или гармония 12:25 – 12:50 Якушин Л.М., канд. геолог.-минер. н. Происхождение вод на Земле и их эволюция в результате круговорота 12:50 – 13:15 Борисов Сергей Кирович, физик-теоретик. Институт общей физики им. А.М.Прохоров РАН, науч. ред. ж. «Дельфис» Музыкальный подход к эволюции Солнечной системы 13:15 – 14:15 Перерыв на обед 1 час

2 апреля (воскресение, после обеда) Ведущий: Борисов Сергей Кирович 14:15 – 14:40 Баренбаум Азарий Александрович, канд. Физ.-мат. н., Инст. проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН) О происхождении комет Солнечной системы 14:40 – 15:05 Хлыстов Анатолий Ильич, канд. физ.-мат. н., отдел Солнца ГАИШ, МГУ Давно умершие звёзды определяют погоду на Земле 15:05 – 15:30 Якимова Нина Николаевна, канд. физ.-мат. н., зам. гл. ред. ж. «Дельфис» Наш Дом – Солнечная система. Особые связи человека с Солнцем, планетами, Галактикой 15:30 – 15:45 Перерыв 15 мин. 15:45 – 16:10 Рагульская Мария Валерьевна, канд. физ. н., старший научный сотрудник солнечно-земных связей ИЗМИРАН Адаптационные технологии древних и современных биологических систем к космогеофизическим факторам 16:10 – 16:35 Терёшина Елена Владимировна, докт. биол. н., биохимик, геронтолог;Борисов Сергей Кирович, физик-теоретик Водород на планете и топливные элементв в биосистемах 16:35 – 17:00 Чернобров Вадим Александрович, канд. техн. н., рук. «Космопоиска» Об угрозах – метеоритных, астероидных, кометных 17:00 – 17:15 Перерыв на 10 мин. 17:15 – 17:45 Обсуждение конференции 30 мин. 17:45 – 18:15 Борисов С.К., физик, Ин-ут общей физики им. А.М.Прохорова РАН, редактор ж. «Дельфис» Подведение итогов конференции

Cтендовые доклады

Абрамов В.В., канд. техн. н.

Две вершины жизни на Земле – Человек на суше и Дельфин в воде

Алексеева Н.Г., канд. физ.-мат. н.

О работе доктора физико-математических наук В.А.Алексеева «Первые глубоководные исследования шлейфа метана в Охотском море в 1986 г. и возможность поисков жизни на криогенных вулканах Титана»

Баянов Д.Ю., научный руководитель Международного центра гоминологии

Солярная гипотеза происхождения Солнечной системы

Бикалова Н.А., канд. экон. Н.

Солнце в живописи теософа и астролога Владимира Борегара (Болгарского, 1913–1996)

Борисова Л.Б., канд. физ-мат. н.

Атмосфера Земли – часть газового тела Вселенной

Вихров В.В., канд. физ.-мат. н.

Электродинамическая теория жизни

Калиниченко В.И., экс-сотрудник ИКИ

Солнце–сердце–биоритмы

Каменева М.А., канд. биол. н., (г Пермь)

Бактериофаг как мельчайшая форма жизни

Коренная А.Б., канд.физ.-мат. н., член Российского философского общества, СПб

История индоевропейцев, славянства и русского народа на протяжении тысячелетий или Русская ветвь на индоевропейском древе 2) Небосвод как инструмент нравственности

Кутало А.А.

От познания Истины к её постижению

Рунов В.И. канд. техн. н.

О поляризационной квантовой модели Солнечной системы

Соколов В.Г., канд. техн. н., Корси Л.В., математик

Как планеты управляют солнечной активностью

Туфанов Н.А., г.Зарайск

Гипотеза об информационной структуре мира

Харитонов А.С., канд. физ.-мат. н.

Мы – «Дети»Солнца и Земли. Феномен развития в открытой сложной системе

Якимова Н.Н. канд. физ.-мат. н.

Уникально ли наше Солнце?