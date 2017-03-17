Дорогие друзья!
Приглашаем вас на XVI Междисциплинарную научную конференцию
«Этика и наука будущего» на тему «Солнечная система и жизнь на Земле»
Конференция состоится 1–2 апреля 2017 года с 10:00 до 19:00 в конференц-зале Московского технологического колледжа (подробную информацию см. http://www.delphis.ru/journal/news/priglashaem-na-konferentsiyu)
Регистрация:
Вход в технологический колледж осуществляется по регистрационным спискам. Регистрация на месте проведения конференции невозможна. Просим всех участников (докладчиков и слушателей) обязательно пройти регистрацию одним из следующих способов:
– Пройти электронную регистацию: https://goo.gl/forms/Dfv9gKjWUwmEFfOq2
–Зарегистрироваться по телефону: 8 495 628 06 79
– Отправить свои данные на эл. почту Delphis@Delphis.ru (ФИО; Город, область, страна; Специальность, учёная степень, звание; Название организации, которую Вы представляете или частное лицо; Контактный телефон; e-mail)
ПРОГРАММА
1 – 2 апреля 2017 года
XVI МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО»
на тему
«СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА И ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ»
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
- Журнал и Благотворительный фонд сохранения и развития культурных ценностей «Дельфис»
- Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана
- Донецкий национальный технический университет
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель оргкомитета:
Рыбаков Ростислав Борисович, доктор исторических наук, профессор, президент Восточного университета, председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Дельфис»
Зам. председателя:
Джура Сергей Георгиевич, кандидат технических наук, доцент Донецкого национального технического университета (г. Донецк)
Зам. Председателя:
Квартальнов Павел Юрьевич, литературовед, переводчик английского языка, зам. гл. редактора журнала «Дельфис»
Члены оргкомитета:
Борисов Сергей Кирович, ведущий инженер Института обшей физики им.А.М.Прохорова РАН, член редколлегии и редакции журнала «Дельфис», научный редактор;
Герасимова Ирина Алексеевна, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН;
Лескова Наталья Леонидовна, научный журналист, обозреватель журналов «В мире науки», «Наука и религия», «Экономические стратегии»;
Салимов Равиль Сагитович, директор Культурного центра «Радуга» (г.Нефтекамск)
Тоотс Наталья Александровна, член Союза журналистов России, главный редактор журнала «Дельфис»;
Якимова Нина Николаевна, кандидат физико-математических наук, зам. гл. ред. по науке журнала «Дельфис»
1 апреля (суббота, до обеда)
Ведущие: Лескова Наталья Леонидовна, Тоотс Наталья Александровна
10:30 – 10:45 Рыбаков Р.Б., докт. ист. н., профессор, председатель оргкомитета; Тоотс Н.А., гл. ред. журнала «Дельфис»
Приветственное слово
10:45 – 11:15 Багров Александр Викторович, докт. физ.-мат. н., астрофизик (ИНАСАН)
Земля – колыбель или Родина?
11:15 – 11:40 Красносельский Сергей Александрович, инженер-разработчик, автор проекта освоения Венеры
Перспективы цивилизации. Космический проект
11:40 – 12:05 Лазуткин Александр Иванович, герой России, лётчик-космонавт (полгода работал на станции «Мир»)
Освоение космического пространства и изменение мировоззрения человека
12:05 – 12:20 Лескова Наталья Леонидовна, научный журналист, обозреватель журналов «В мире науки», «Наука и религия», «Экономические стратегии»
Возможны ли путешествия во времени? (На основе книг профессора Л.В.Лескова)
12:20 – 12:35 Перерыв 15 мин.
12:35 – 13:00 Родионова Жанна Фёдоровна, канд. физ.-мат. н., специалист по планетной астрономии (ГАИШ, МГУ)
Исследование Луны автоматическими аппаратами и пилотируемыми кораблями
13:00 – 13:25 Орлов Лев Дмитриевич, рук. научно-исследовательской группы в космической отрасли, член Российского философского общества
Различие эфира геосферы и гелиосферы. Возможно ли использование его энергии человечеством в ближайший век?
13:25 – 13:50 Кузьмин Виктор Иванович, докт. техн. н., профессор, засл. деятель науки РФ, чл.-кор. акад. воен. н.;Галуша Николай Андреевич, канд. воен. н.., засл. воен. спец. РФ, чл.-кор. акад. воен. н.
Ритмы Солнечной системы в процессах на Земле
13:50 – 14:50 Перерыв на обед 1 час
1 апреля (суббота, после обеда)
Ведущие: Борисов Сергей Кирович, Джура Сергей Георгиевич
14:50 – 15:20 Джура Сергей Георгиевич, канд. техн. н. (ДонНТУ)
На Пути к Истине
15:20 – 15:50 Малов Игорь Фёдорович, докт. физ.-мат. н., Пущинская радиоастрономическая обсерватория РАН, член правления Международного астрономического общества
Жизнь на Земле – явление космическое
15:50 – 16:15 Родионов Борис Устинович, докт. Физ.-мат.,н., профессор
Есть ли жизнь на Солнце?
16:15 – 16:30 Перерыв 15 мин.
16:30– 16:55 Зубко Алексей Викторович, физик-теоретик, ПАО «Красногорский завод им.С.А.Зверева»
Майя: Шанкара, Маркс
16:55 – 17:20 Виноградова Мария Георгиевна, докт. н. и техн., академик Международной акад. «Информация, связь, управление в технике, природе и обществе», (СПб)
Солнечная система в Новой космогонии А.Е.Ходькова
17:20 – 17:45 Степанов Александр Михайлович, докт. физ.-мат. н., профессор
О возможном воздействии Мирового пространства на психику людей
17:45 – 18:10 Линник Юрий Владимирович., докт. филос. н., профессор Петрозаводского университета
Джованни Скиапарелли – Марсианские каналы – эстетика авангарда
18:10 – 18:45 Обсуждение 35 мин.
2 апреля (воскресение, до обеда)
Ведущий: Сухонос Сергей Иванович
10:30 – 10:55 Осипов-Скурлягин Андрей Александрович, канд. техн. н., эксперт комиссии ООН по промышленному развитию (1991–1996)
Великие тайны Апокалипсиса (обзор результатов междисциплинарных исследований)
10:55 – 11:20 Баянов Дмитрий Юрьевич, научный рук. Международного центра гоминологии
Гоминология – не псевдонаука, а смена парадигм в антропологии
11:20: – 11:45 Шеркова Татьяна Алексеевна, канд. ист. н., Центр египтологических исследований РАН
Солнце – древнеегипетский архетип бога-творца
11:45 – 12:00 Перерыв 15 мин.
12:00 – 12:25 Сухонос Сергей Иванович, канд. техн. н., член Московского космического клуба
Симметрия или гармония
12:25 – 12:50 Якушин Л.М., канд. геолог.-минер. н.
Происхождение вод на Земле и их эволюция в результате круговорота
12:50 – 13:15 Борисов Сергей Кирович, физик-теоретик. Институт общей физики им. А.М.Прохоров РАН, науч. ред. ж. «Дельфис»
Музыкальный подход к эволюции Солнечной системы
13:15 – 14:15 Перерыв на обед 1 час
2 апреля (воскресение, после обеда)
Ведущий: Борисов Сергей Кирович
14:15 – 14:40 Баренбаум Азарий Александрович, канд. Физ.-мат. н., Инст. проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН)
О происхождении комет Солнечной системы
14:40 – 15:05 Хлыстов Анатолий Ильич, канд. физ.-мат. н., отдел Солнца ГАИШ, МГУ
Давно умершие звёзды определяют погоду на Земле
15:05 – 15:30 Якимова Нина Николаевна, канд. физ.-мат. н., зам. гл. ред. ж. «Дельфис»
Наш Дом – Солнечная система. Особые связи человека с Солнцем, планетами, Галактикой
15:30 – 15:45 Перерыв 15 мин.
15:45 – 16:10 Рагульская Мария Валерьевна, канд. физ. н., старший научный сотрудник солнечно-земных связей ИЗМИРАН
Адаптационные технологии древних и современных биологических систем к космогеофизическим факторам
16:10 – 16:35 Терёшина Елена Владимировна, докт. биол. н., биохимик, геронтолог;Борисов Сергей Кирович, физик-теоретик
Водород на планете и топливные элементв в биосистемах
16:35 – 17:00 Чернобров Вадим Александрович, канд. техн. н., рук. «Космопоиска»
Об угрозах – метеоритных, астероидных, кометных
17:00 – 17:15 Перерыв на 10 мин.
17:15 – 17:45 Обсуждение конференции 30 мин.
17:45 – 18:15 Борисов С.К., физик, Ин-ут общей физики им. А.М.Прохорова РАН, редактор ж. «Дельфис»
Подведение итогов конференции
Cтендовые доклады
- Абрамов В.В., канд. техн. н.
Две вершины жизни на Земле – Человек на суше и Дельфин в воде
- Алексеева Н.Г., канд. физ.-мат. н.
О работе доктора физико-математических наук В.А.Алексеева «Первые глубоководные исследования шлейфа метана в Охотском море в 1986 г. и возможность поисков жизни на криогенных вулканах Титана»
- Баянов Д.Ю., научный руководитель Международного центра гоминологии
Солярная гипотеза происхождения Солнечной системы
- Бикалова Н.А., канд. экон. Н.
Солнце в живописи теософа и астролога Владимира Борегара (Болгарского, 1913–1996)
- Борисова Л.Б., канд. физ-мат. н.
Атмосфера Земли – часть газового тела Вселенной
- Вихров В.В., канд. физ.-мат. н.
Электродинамическая теория жизни
- Калиниченко В.И., экс-сотрудник ИКИ
Солнце–сердце–биоритмы
- Каменева М.А., канд. биол. н., (г Пермь)
Бактериофаг как мельчайшая форма жизни
- Коренная А.Б., канд.физ.-мат. н., член Российского философского общества, СПб
История индоевропейцев, славянства и русского народа на протяжении тысячелетий или Русская ветвь на индоевропейском древе 2) Небосвод как инструмент нравственности
- Кутало А.А.
От познания Истины к её постижению
- Рунов В.И. канд. техн. н.
О поляризационной квантовой модели Солнечной системы
- Соколов В.Г., канд. техн. н., Корси Л.В., математик
Как планеты управляют солнечной активностью
- Туфанов Н.А., г.Зарайск
Гипотеза об информационной структуре мира
- Харитонов А.С., канд. физ.-мат. н.
Мы – «Дети»Солнца и Земли. Феномен развития в открытой сложной системе
- Якимова Н.Н. канд. физ.-мат. н.
Уникально ли наше Солнце?
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