ГЛАВНАЯ Новости О XVI конференции «Этика и наука будущего» на 17 марта 2017 г.
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Новости
 
17.03.2017
О XVI конференции «Этика и наука будущего» на 17 марта 2017 г.

Дорогие друзья!
Приглашаем вас на XVI Междисциплинарную научную конференцию

«Этика и наука будущего» на тему «Солнечная система и жизнь на Земле»


Конференция состоится 1–2 апреля 2017 года с 10:00 до 19:00 в конференц-зале Московского технологического колледжа (подробную информацию см. http://www.delphis.ru/journal/news/priglashaem-na-konferentsiyu)

 

Регистрация:

Вход в технологический колледж осуществляется по регистрационным спискам. Регистрация на месте проведения конференции невозможна. Просим всех участников (докладчиков и слушателей) обязательно пройти регистрацию одним из следующих способов:

 

– Пройти электронную регистацию: https://goo.gl/forms/Dfv9gKjWUwmEFfOq2

 

–Зарегистрироваться по телефону: 8 495 628 06 79

 

– Отправить свои данные на эл. почту Delphis@Delphis.ru   (ФИО; Город, область, страна; Специальность, учёная степень, звание; Название организации, которую Вы представляете или частное лицо; Контактный телефон; e-mail)

 

ПРОГРАММА

1 – 2 апреля 2017 года

XVI МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЭТИКА И НАУКА БУДУЩЕГО»

на тему

«СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА И ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ»

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

  • Журнал и Благотворительный фонд сохранения и развития культурных ценностей «Дельфис»
  • Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана
  • Донецкий национальный технический университет

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель оргкомитета:

Рыбаков Ростислав Борисович, доктор исторических наук, профессор, президент Восточного университета, председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Дельфис»

Зам. председателя:

Джура Сергей Георгиевич, кандидат технических наук, доцент Донецкого национального технического университета (г. Донецк)

Зам. Председателя:

Квартальнов Павел Юрьевич, литературовед, переводчик английского языка, зам. гл. редактора журнала «Дельфис»

Члены оргкомитета:

Борисов Сергей Кирович, ведущий инженер Института обшей физики им.А.М.Прохорова РАН, член редколлегии и редакции журнала «Дельфис», научный редактор;

Герасимова Ирина Алексеевна, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН;

Лескова Наталья Леонидовна, научный журналист, обозреватель журналов «В мире науки», «Наука и религия», «Экономические стратегии»;

Салимов Равиль Сагитович, директор Культурного центра «Радуга» (г.Нефтекамск)

Тоотс Наталья Александровна, член Союза журналистов России, главный редактор журнала «Дельфис»;

Якимова Нина Николаевна, кандидат физико-математических наук, зам. гл. ред. по науке журнала «Дельфис»

1 апреля (суббота, до обеда)
Ведущие: Лескова Наталья Леонидовна, Тоотс Наталья Александровна

 

10:30 – 10:45      Рыбаков Р.Б., докт. ист. н., профессор, председатель оргкомитета; Тоотс Н.А., гл. ред. журнала «Дельфис»

Приветственное слово

 

10:45 – 11:15        Багров Александр Викторович, докт. физ.-мат. н., астрофизик (ИНАСАН)

Земля – колыбель или Родина?

 

11:15 – 11:40        Красносельский Сергей Александрович, инженер-разработчик, автор проекта освоения Венеры

Перспективы цивилизации. Космический проект

 

11:40 – 12:05        Лазуткин Александр Иванович, герой России, лётчик-космонавт (полгода работал на станции «Мир»)

Освоение космического пространства и изменение мировоззрения человека

 

12:05 – 12:20        Лескова Наталья Леонидовна, научный журналист, обозреватель журналов «В мире науки», «Наука и религия», «Экономические стратегии»

Возможны ли путешествия во времени? (На основе книг профессора Л.В.Лескова)

 

12:20 – 12:35        Перерыв 15 мин.   

                                           

12:35 – 13:00        Родионова Жанна Фёдоровна, канд. физ.-мат. н., специалист по планетной астрономии (ГАИШ, МГУ)

Исследование Луны автоматическими аппаратами и пилотируемыми кораблями

 

13:00 – 13:25        Орлов Лев Дмитриевич, рук. научно-исследовательской группы в космической отрасли, член Российского философского общества

Различие эфира геосферы и гелиосферы. Возможно ли использование его энергии человечеством в ближайший век?

 

13:25 – 13:50      Кузьмин Виктор Иванович, докт. техн. н., профессор, засл. деятель науки РФ, чл.-кор. акад. воен. н.;Галуша Николай Андреевич, канд. воен. н.., засл. воен. спец. РФ, чл.-кор. акад. воен. н.

Ритмы Солнечной системы в процессах на Земле

 

13:50 – 14:50      Перерыв на обед 1 час       

 

1 апреля (суббота, после обеда)
Ведущие: Борисов Сергей Кирович, Джура Сергей Георгиевич

 

14:50 – 15:20             Джура Сергей Георгиевич, канд. техн. н. (ДонНТУ)

На Пути к Истине

 

15:20 – 15:50             Малов Игорь Фёдорович, докт. физ.-мат. н., Пущинская радиоастрономическая обсерватория РАН, член правления Международного астрономического общества

Жизнь на Земле – явление космическое

 

15:50 – 16:15             Родионов Борис Устинович, докт. Физ.-мат.,н., профессор

Есть ли жизнь на Солнце?

 

16:15 – 16:30             Перерыв 15 мин.

 

16:30– 16:55              Зубко Алексей Викторович, физик-теоретик, ПАО «Красногорский завод им.С.А.Зверева»

Майя: Шанкара, Маркс

 

16:55 – 17:20             Виноградова Мария Георгиевна, докт. н. и техн., академик Международной акад. «Информация, связь, управление в технике, природе и обществе», (СПб)

Солнечная система в Новой космогонии А.Е.Ходькова

 

17:20 – 17:45             Степанов Александр Михайлович, докт. физ.-мат. н., профессор

О возможном воздействии Мирового пространства на психику людей

 

17:45 – 18:10             Линник Юрий Владимирович., докт. филос. н., профессор Петрозаводского университета

Джованни Скиапарелли – Марсианские каналы – эстетика авангарда

 

18:10 – 18:45             Обсуждение 35 мин.

 

2 апреля (воскресение, до обеда)
Ведущий: Сухонос Сергей Иванович

 

10:30 – 10:55            Осипов-Скурлягин Андрей Александрович, канд. техн. н., эксперт комиссии ООН по промышленному развитию (1991–1996)

Великие тайны Апокалипсиса (обзор результатов междисциплинарных исследований)

 

10:55 – 11:20            Баянов Дмитрий Юрьевич, научный рук. Международного центра гоминологии

Гоминология – не псевдонаука, а смена парадигм в антропологии

 

11:20: – 11:45           Шеркова Татьяна Алексеевна, канд. ист. н., Центр египтологических исследований РАН

Солнце – древнеегипетский архетип бога-творца

 

11:45 – 12:00            Перерыв 15 мин.     

                  

12:00 – 12:25            Сухонос Сергей Иванович, канд. техн. н., член Московского космического клуба

Симметрия или гармония

 

12:25 – 12:50            Якушин Л.М., канд. геолог.-минер. н.

Происхождение вод на Земле и их эволюция в результате круговорота

 

12:50 – 13:15            Борисов Сергей Кирович, физик-теоретик. Институт общей физики им. А.М.Прохоров РАН, науч. ред. ж. «Дельфис»

Музыкальный подход к эволюции Солнечной системы

 

13:15 – 14:15      Перерыв на обед 1 час

 

2 апреля (воскресение, после обеда)
Ведущий: Борисов Сергей Кирович

 

14:15 – 14:40             Баренбаум Азарий Александрович, канд. Физ.-мат. н., Инст. проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН)

О происхождении комет Солнечной системы

 

14:40 – 15:05             Хлыстов Анатолий Ильич, канд. физ.-мат. н., отдел Солнца ГАИШ, МГУ

Давно умершие звёзды определяют погоду на Земле

 

15:05 – 15:30             Якимова Нина Николаевна, канд. физ.-мат. н., зам. гл. ред. ж. «Дельфис»

Наш Дом – Солнечная система. Особые связи человека с Солнцем, планетами, Галактикой

 

15:30 – 15:45             Перерыв 15 мин.

 

15:45 – 16:10             Рагульская Мария Валерьевна, канд. физ. н., старший научный сотрудник солнечно-земных связей ИЗМИРАН

Адаптационные технологии древних и современных биологических систем к космогеофизическим  факторам

 

16:10 – 16:35      Терёшина Елена Владимировна, докт. биол. н., биохимик, геронтолог;Борисов Сергей Кирович, физик-теоретик

Водород на планете и топливные элементв в биосистемах

 

16:35 – 17:00             Чернобров Вадим Александрович, канд. техн. н., рук. «Космопоиска»

Об угрозах – метеоритных, астероидных, кометных

 

17:00 – 17:15             Перерыв на 10 мин.

 

17:15 – 17:45             Обсуждение конференции 30 мин.

 

17:45 – 18:15             Борисов С.К., физик, Ин-ут общей физики им. А.М.Прохорова РАН, редактор ж. «Дельфис»

Подведение итогов конференции

 
Cтендовые доклады
  1. Абрамов В.В., канд. техн. н.

Две вершины жизни на Земле – Человек  на суше и Дельфин в воде

  1. Алексеева Н.Г., канд. физ.-мат. н.

О работе доктора физико-математических наук В.А.Алексеева «Первые глубоководные исследования шлейфа метана в Охотском море в 1986 г. и возможность поисков жизни на криогенных вулканах Титана»

  1. Баянов Д.Ю., научный руководитель Международного центра гоминологии

Солярная гипотеза происхождения Солнечной системы

  1. Бикалова Н.А., канд. экон. Н.

Солнце в живописи теософа и астролога Владимира Борегара (Болгарского, 1913–1996)

  1. Борисова Л.Б., канд. физ-мат. н.

Атмосфера Земли – часть газового тела Вселенной

  1. Вихров В.В., канд. физ.-мат. н.

Электродинамическая теория жизни

  1. Калиниченко В.И., экс-сотрудник ИКИ

Солнце–сердце–биоритмы

  1. Каменева М.А., канд. биол. н., (г Пермь)

Бактериофаг как мельчайшая форма жизни

  1. Коренная А.Б., канд.физ.-мат. н., член Российского философского общества, СПб

История индоевропейцев, славянства и русского народа на протяжении тысячелетий или Русская ветвь на индоевропейском древе 2) Небосвод как инструмент нравственности

  1. Кутало А.А.

От познания Истины к её постижению

  1. Рунов В.И. канд. техн. н.

О поляризационной квантовой модели Солнечной системы

  1. Соколов В.Г., канд. техн. н., Корси Л.В., математик

Как планеты управляют солнечной активностью

  1. Туфанов Н.А., г.Зарайск

Гипотеза об информационной структуре мира

  1. Харитонов А.С., канд. физ.-мат. н.

Мы – «Дети»Солнца и Земли. Феномен развития в открытой сложной системе

  1. Якимова Н.Н. канд. физ.-мат. н.

Уникально ли наше Солнце?

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