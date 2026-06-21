Интервью с Виктором Аргоновым: о техно-операх, ИИ и будущем человечества
Уважаемые друзья!
Студия Дельфис представляет видео интервью.
Тема - о техно-операх, ИИ и будущем человечества.
Гость: Виктор Аргонов - кандидат физико-математических наук, член ассоциации футурологов России, композитор, философ.
Ведущая: Елена Алексеева
Ссылки на видео:
https://rutube.ru/video/375ec1369f2b808dcd44fab42999b840/
https://vkvideo.ru/video-20484756_456239048
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