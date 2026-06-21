Интервью с Виктором Аргоновым: о техно-операх, ИИ и будущем человечества

Уважаемые друзья! Студия Дельфис представляет видео интервью. Тема - о техно-операх, ИИ и будущем человечества. Гость: Виктор Аргонов - кандидат физико-математических наук, член ассоциации футурологов России, композитор, философ. Ведущая: Елена Алексеева Ссылки на видео: https://rutube.ru/video/375ec1369f2b808dcd44fab42999b840/ https://vkvideo.ru/video-20484756_456239048 Подписывайтесь на RUTUBE канал Дельфис: https://rutube.ru/channel/58326740/ Канал Дельфис ВКонтакте: https://vkvideo.ru/@club20484756/all