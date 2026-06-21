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Новости
 
21.06.2026
Интервью с Виктором Аргоновым: о техно-операх, ИИ и будущем человечества

Уважаемые друзья!

 Студия Дельфис представляет видео интервью.

 

Тема - о техно-операх, ИИ и будущем человечества.

 

Гость: Виктор Аргонов - кандидат физико-математических наук, член ассоциации футурологов России, композитор, философ. 

 Ведущая: Елена Алексеева

 

Ссылки на видео:

https://rutube.ru/video/375ec1369f2b808dcd44fab42999b840/

https://vkvideo.ru/video-20484756_456239048

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