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Новости
 
08.06.2026
Екатерина Ушанова. По следам Суворова в Альпах - презентация статьи Оксаны Ермолаевой-Вдовенко.

Дорогие друзья!

БИБЛИОТЕКА ДЕЛЬФИС

Представляем Вашему вниманию статью

 Екатерина Ушанова.

По следам Суворова в Альпах.

Автор презентации: Е.М. Ушанова - член Союза художников России.

 

Ссылки на презентацию статьи:

https://rutube.ru/video/2bd88a134159199d5c314bb2ecbbab6f/

https://vkvideo.ru/video-20484756_456239047

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