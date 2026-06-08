Екатерина Ушанова. По следам Суворова в Альпах - презентация статьи Оксаны Ермолаевой-Вдовенко.
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БИБЛИОТЕКА ДЕЛЬФИС
Представляем Вашему вниманию статью
Екатерина Ушанова.
По следам Суворова в Альпах.
Автор презентации: Е.М. Ушанова - член Союза художников России.
Ссылки на презентацию статьи:
https://rutube.ru/video/2bd88a134159199d5c314bb2ecbbab6f/
https://vkvideo.ru/video-20484756_456239047
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