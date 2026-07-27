Выставка-конкурс имени Виктора Попкова

В 2026 году 19-я выставка-конкурс имени В.Е. Попкова проходила в гостеприимных стенах ВГИКа (Университета кинематографии). Уже тридцать лет лучшие отечественные мастера кисти и резца, члены Московского объединения художников Международного художественного Фонда считают для себя честью стать участниками и лауреатами конкурса.

Организаторы, члены жюри и участники выставки-конкурса имени В. Попкова

Начиная с первой выставки определились образно-содержательные художественные её приоритеты при отборе произведений. Стоит отметить, что за весь период её проведения в ней приняли участие и стали лауреатами одни из самых именитых современных российских художников, такие как Александр Бурганов, Анатолий Бичуков, Татьяна Назаренко, Павел Никонов, Игорь Обросов, Александр Рукавишников, Таир Салахов, Зураб Церетели и другие. Почётными гостями и участниками выставки являются и члены семьи Виктора Ефимовича Попкова.

Юрий Николаевич Попков — советский и российский живописец, график, автор книг. Член Союза художников России (1983), почётный член Российской академии художеств, племянник В.Е. Попкова

В этом году к участию в выставке были привлечены и профессора художественного факультета ВГИКа. С 1996 года организационную деятельность по поддержанию памяти и популяризации творчества Виктора Ефимовича Попкова возглавляет Заслуженный работник культуры Лариса Алексеевна Комарова. Председателем жюри конкурса много лет выступает Гавриляченко Сергей Александрович – Народный художник РФ, профессор. Также в жюри конкурса входили: Архипов Валерий – Заслуженный художник РФ, профессор, декан Художественного факультета ВГИК; Ермолаев Виталий – член-корреспондент РАХ, профессор, а также искусствовед Оксана Ермолаева-Вдовенко.

Заслуженный работник культуры РФ, сопредседатель Московского объединения художников Международного художественного фонда, организатор выставки-конкурса и член жюри Комарова Лариса Алексеевна

Искусствовед, член жюри, автор этой статьи Оксана Владимировна Ермолаева-Вдовенко

Перед жюри стояла не простая задача – из всего многообразия представленного на конкурс изобразительного материала – выбрать примерно сорок работ, из которых самые достойные должны стать победителями конкурса. Члены жюри уже становились лауреатами в предыдущие годы, но не избежали искушения представить свои новые произведения на столь престижном мероприятии. Декан Валерий Архипов презентовал «Балерину» из серии «Куда уехал цирк», исполненную темперой, в свойственной художнику игриво-гротесковой манере. Профессор Виталий Ермолаев, продолжая остроумно-куртуазную тематику, знакомит зрителей с персонажами XVIII века, пытающимися найти «истину в вине», один из которых – карлик полон решимости применить физическую силу в качестве аргумента в борьбе за выпивку.

Что касается 2026 года, то лауреатом 1 степени в номинации Портрет стал Народный художник РФ, профессор ВГИКа Антон Стекольщиков с уже ставшим известным автопортретом «Пандемия страха», посвященным событиям эпидемии 2020 года. Вторую степень в этой номинации заслуженно присудили Лилии Устюговой за портрет «Письмо», изображающий девушку в военной форме, в глубоком раздумье глядящую на свернутый лист послания у себя в руках.

Антон Стекольщиков «Пандемия страха»

В жанре «Натюрморта» I степени удостоился преподаватель ВГИКа Матвей Шабаев, его пастельный, почти монохромный натюрморт привлёк Председателя жюри деликатностью и гармонией цветового решения, продолжающего поиски караваджизма в условиях современных реалий. Второй степени в этой Номинации удостоился Антон Иванов – тоже профессор ВГИКа, его «Натюрморт с рюмкой» монументализирует этот элемент застолья, водружённый на колонну на фоне драматичного сочетания чёрной и красной драпировок.

В номинации «Свободная тема» двое мастеров удостоились стать лауреатами I степени. Это преподаватели ВГИКа: график Павел Ильин с линогравюрой, изображающей своих коллег-художников «Брагинский и Петров», и скульптор Олег Закоморный – академик РАХ.

В наиболее сложной номинации «Жанровой живописи» победителем стал доцент ВГИКа Алексей Евсигнеев. Его «Поцелуй на Гороховой» привлек внимание жюри динамикой в сочетании с добрым юмором и вниманием к деталям. Вторую степень по праву завоевала Ольга Бородай с масштабным полотном «Пляжный волейбол», оригинальность композиции которого с видом словно с вершины дерева, ставит эту работу в ряд лучших произведений художницы.

Алексей Евсигнеев «Поцелуй на Гороховой»

Номинация «Архитектурный пейзаж» ознаменована победой Елены Ериной с деликатным, нежным, схожим с миражем изображением старинной усадьбы за ажурным забором с графично изогнутыми силуэтами деревьев, лишённых листвы. Вторая степень в этой номинации у Татьяны Рыбкиной с непарадным видом Венеции с рядами сохнущего белья на веревках, натянутых между домами над узким тенистым каналом вместо улицы.

Татьяна Рыбкина «Виды Венеции»

Сам факт участия ведущих мастеров нашего искусства в Конкурсе свидетельствует о высоких профессиональных критериях, предъявляемых к его экспонентам. Многообразие тем и сюжетов, творческих манер и методов, богатство изобразительного языка являются главными отличительными особенностями Конкурса.

Павлов Владимир «Князь Ярослав с сыном Александром (Невским) в походе»

Темы, поднятые Виктором Попковым, настолько масштабны, что их нельзя отнести к какому-либо конкретному времени. Он говорил: «Когда болит или радуется душа, тогда-то и получается настоящее произведение». Творчество мастера искренне и откликалось на впечатления, мимо которых он не мог пройти равнодушным. В письме к художнице Наде Леже он писал: «Конечно, художник нашего времени призван писать о больших явлениях жизни. И о них, мне думается, нужно создавать большие тематические полотна».

Виктор Попков родился в Москве в 1932 году, но с семи лет и до 1958 года жил в подмосковных Мытищах. Окончил Московское графическо-педагогическое художественное училище в 1952 году, затем в 1958 году получил диплом с отличием в Московском государственном институте имени В. Сурикова. С этого времени жил и работал в Москве.

В 1961–1963 годы он входил в Комитет по присуждению Ленинских и Государственных премий. Это был период «Оттепели», когда молодым актерам, писателям, художникам и музыкантам дали возможность на некоторое время отойти от идеологии социалистического реализма и даже доверили работу в Комитете. В 1967 году в Париже на молодёжном Биеннале современного искусств он получил Почетный диплом за картину «Полдень».

Все, кому приходилось писать о Попкове, сходились на том, что всё его творчество поражает чистотой и совестливостью души, взволнованной личной интонацией, прямой или косвенной авторской портретностью. Например, в картине «Воскресенье» он аллегорически изобразил себя, зажатым серостью и мечтающим о свободе. Он придумал знаковую систему образов, где через притчу смог говорить о том, о чём не мог не писать. Художник лежит обнаженным на крыше над городом с бутылкой вина и смотрит на свободно летающих голубей. Он так объяснил смысл картины: обнажён, потому что открыт для всех и искренен в своём творчестве. Себя он отождествляет с белой церковью, зажатой серыми крышами города, и завидует свободе голубей.

Ещё подростком в деревне Виктор решил бодаться с местным бычком, а тот ударил ему рогом в переносицу. Еле жив остался. По сути, он всю жизнь бодался с властью, и она его не щадила. Он органически не принимал ложь и несправедливость. В любой картине он сам незримо присутствует, как персонаж.

Из дневника художника:

«И я теперь понимаю: для того, чтобы после твоей смерти о тебе вспоминали с благодарностью, нужно иметь мужество жить, мучаясь, страдая от радости, любить радость, смех, здоровье и всё красивое, сильное, живое и все, что движется – тело, мысль, душу».

Прошло почти 52 года со дня гибели художника, но до сих пор к его памятнику в подмосковной Тарасовке кладут на снег алые гвоздики. О Викторе Попкове написано немало книг, статей, сняты фильмы, телепередачи. Картины хранятся в крупных музеях, картинных галереях России и зарубежья. Коллекционеры считают за честь иметь его работы.

Конкурс имени Виктора Попкова каждый раз напоминает о том, что он жив в наших сердцах и указывает нам, каким должен быть путь художника, поднимающего важные и существенные темы во благо развития справедливого культурного общества.