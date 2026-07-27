Содержание журнала «Дельфис» № 2 (126) / 2026

От редакции

2 Н.А. Тоотс. Большие дела в маленькой деревне

3 Браво, «Дельфис»!

Держава Рерихов

11 Роман Нутрихин. Переписка Рерихов с Тебердой

17 Н.А. Тоотс. Думая о настоящем и будущем

Актуальные интервью

Беседы ведёт Наталия Лескова

21 М.Д. Дидур. «Мы живем в иллюзорном мире»

26 Г.Н. Голдовский. «Крупный музей обязан заниматься

научной работой»

30 С.М. Снигиревский. «Чем непонятнее, тем уникальнее»

Раздумья

34 И.А. Герасимова. «С заботой о планете. К 160-летию

со дня рождения В.И. Вернадского»

41 В.И. Ерёмин. «Созерцание – абсолютное начало

познавания Реальности»

42 Виктор Аргонов. Почему кандидат физико-математических

наук пишет техно-оперы?

51 И.Н. Вольнов. Квантовая семиотика. Обретение новой

реальности

Образ Родины

54 Редакция «Дельфиса» получила в подарок панно

из лоскутного шитья

55 Р.Ф. Скоробогатова. Многоликая Хозяйка Уральских гор

из сказов П.П. Бажова и редакция «Дельфиса»

58 Г.В. Астахова. Вдоль берегов реки Камы

Мир без границ

65 Л.М. Гиндилис, Н.В. Дмитриева. Космография (фрагменты)

(продолжение)

70 В.В. Вихров. Путешествие монахов-иезуитов в Бутан и Тибет

(Часть I)

76 Н.И. Кудрявцева. Дуат. Миры посмертия древнеегипетской

мифологии (Часть II)

Человек и время

82 Н.В. Макаренко. Герой России настоящего времени

85 О.Ю. Синичкина. «Перед рассветом»

88 Р.Ф. Скоробогатова. Могучий уралей

Литературные страницы

91 А.А. Михелис. Великое служение Л.Н. Толстого

96 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота

(продолжение)

100 О.Ю. Синичкина. Алатырские заметки

Галерея

109 Оксана Ермолаева-Вдовенко, Юрий Попков. Выставка-конкурс

имени Виктора Попкова

112 «Зов Белухи»: современные художники повторили

маршрут Рериха

114 Панорама событий

119 Показывает студия «Дельфис»

122 Книжный базар