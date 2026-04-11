Содержание журнала «Дельфис» № 1 (125) / 2026

От редакции

2 Н.А. Тоотс. Мы всё на том же Пути

4 Наталия Лескова. Что происходит в студии«Дельфис»?

6 Ольга Синичкина. Поздравляю с 125-м юбилейным

номером!

Держава Рерихов

7 А.П. Соболев. Встреча с Николаем Рерихом в Гималаях

8 Путешествие Бориса Георгиева в Индии

9 Борис Георгиев. Через джунгли Индии к великому

Николаю Рериху в Гималаи

12 И.А. Герасимова. Если не будет России, не будет и мира

16 Осознание красоты спасёт мир

Актуальные интервью

Беседы ведёт Наталия Лескова

17 В.А. Семёнов. «Если бы глобального потепления не было,

его стоило бы придумать»

25 В.И. Шематович. Куда летят небесные странники

31 А.Е. Семёнов. «Ты только захоти войти во Вселенную –

и войдёшь»

Раздумья

38 В.В. Вихров. Необычное затмение, произошедшее во время

распятия Иисуса Христа

45 В.И. Ерёмин. Мистика – необходимая категория познания

Реальности

50 И.Н. Вольнов. Границы искусственного интеллекта

и неограниченность сознания

57 Р.Ф. Скоробогатова. Признать нельзя отвергнуть –

где поставить запятую?

64 О.Ю. Синичкина. Гимн Русской Душе

Мир без границ

66 Л.М. Гиндилис, Н.В. Дмитриева. Космография (фрагменты)

71 Н.И. Кудрявцева. Дуат. Миры посмертия древнеегипетской

мифологии (Часть I)

Человек и время

79 Наталия Лескова. Как сказку сделать былью

Литературные страницы

83 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота

(продолжение)

89 А.А. Михелис. Духовно-нравственные аспекты

мировоззрения Л.Н. Толстого

95 Александр Синичкин. Радость и мелодия Божественного

слова – вам, дельфийцы!

Галерея

100 В.В. Надёжин. «Крупнейший художник-реалист второй

половины XX–начала XXI века»

107 С.К. Борисов. Символизм в живописи Гелия Коржева

113 Оксана Ермолаева-Вдовенко. Екатерина Ушанова. По следам

Суворова в Альпах

117 Панорама событий

121 Книжный базар

122 Показывает студия «Дельфис»