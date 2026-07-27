Путешествие монахов-иезуитов в Бутан и Тибет (Часть I)

(первые, кто принёс сведения о Шамбале в Европу)

Н.К. Рерих в своей книге «Сердце Азии», говоря о Шамбале, упоминает о путешествии двух монахов-иезуитов, посетивших Бутан и Тибет в 1626–1629 годах: «Некоторые указания, затемнённые символами, указывали местонахождение Шамбалы на Памире, Туркестане и Гоби. Вессел1 в своей книге "Иезуиты – путешественники по Центральной Азии" упоминает иезуита Каселла, умершего в 1650 году в Шигадзе. Каселла, который пользовался необычайной дружбой со стороны тибетцев и получил от них предложение посетить страну Шамбалы»[1], c.128-129.

После создания в 1534 году Игнатием Лойолой ордена иезуитов – духовного ордена Римско-католической церкви, утверждённого в 1540 году папой Павлом III, монахи-иезуиты проявляли особую активность в миссионерской деятельности в Китае. В историографии ордена выделяются две орденские миссии в Китай. За период первой из них (1552—1773) в её составе участвовали 920 отцов-иезуитов. В записях Е.И. Рерих есть информация о том, что Ю.Н. Рерих в одном из своих прошлых воплощений был иезуитом и находился с миссией в Азии и Китае (EIR-2, разворот 42).

Фреска утверждения устава Общества Иисуса, изображающая Игнатия Лойолу, принимающего от Папы Павла III буллу «Regimini militantis Ecclesiae» («Правила воинственной церкви»). Фреска написана в церкви Снежной Богоматери в Оломоуце около 1743 г.

В 1625 году в Цапаранге (Западный Тибет) с миссией находился португальский иезуит Антонио де Андраде[2], во время которой он активно занимался сбором подробной информации о размерах, торговле и религии Тибета. От купцов, прибывших из Китая, он узнал о существовании великой страны Утсанг, расположенной, как говорили, в полутора месяцах пути к востоку от Цапаранга. Для него это означало возможное новое поле для деятельности, и он написал в миссию в Индии, предлагая предпринять попытку достичь этих, более восточных территорий из Бенгалии. Эту попытку и поручили совершить двум монахам – отцу Эстевану Каселле и отцу Жуану Кабралу.

Антонио де Андраде

Путешествие Э. Каселлы и Ж. Кабрала

Корнелиус Весселс

Сведения о путешествии Эстевана Каселла и Жуана Кабрала в Бутан и западный Тибет были собраны голландским иезуитом Корнелиусом Весселсом[3], о котором упоминал Н.К. Рерих в своей книге «Сердце Азии». Для реконструкции событий К. Весселс воспользовался рядом неопубликованных документов, писем и отчётов, которые находятся в архивах Общества Иисуса в Риме. Наиболее важными среди них являются три письма, которые проливают свет на все события. Первое принадлежит отцу Эстевану Каселле, руководителю экспедиции, и написано им в Гулиме (сейчас это Хугли, пригород Калькутты) 10 июля 1626 года и содержит лишь заявление о том, что он прибыл туда из Кочи (Индия) и полон надежд относительно остальной части путешествия. Гораздо бо́льший интерес представляет второе письмо того же автора, датированное 4 октября 1627 года, из королевства, которое он называет Камбираси (часть королевства Бутана, название «Бутан» стало общепринятым только в XIX веке). В письме он подробно рассказывает о своём пребывании в Куч-Бихаре (Бенгалия, Индия) и Бутане. Третье письмо, написанное восемь месяцев спустя, 17 июня 1628 года, в Хугли (Западная Бенгалия), принадлежит попутчику отца Э. Каселлы, отцу Ж. Кабралу, который кратко излагает их дальнейшие впечатления о самом Тибете [4]. Ещё одно письмо было послано из Шигадзе Ж. Кабралом в июне 1631 года своим единоверцам в Цапаранге. Само письмо не сохранилось, но его цитировал другой путешественник – иезуит отец де Азеведо, письмо которого К. Весселс также приводит в приложении в конце своей книги.

О жизни двух миссионеров известно очень мало. Эстеван Каселла родился в 1585 году в Ависе, в Португалии, стал иезуитом в возрасте девятнадцати лет и в 1614 году отплыл в Индию. По завершении учёбы он несколько лет прожил в Кочине в индийском штате Керала. Его спутник по тибетскому путешествию Жуан Кабрал был моложе на четырнадцать лет. Он – уроженец Селорику в провинции Бейра в Португалии, который вступил в Общество Иисуса в 1615 году и отправился в Индию в 1624 году.

Путешественники выехали из Кочи 30 апреля 1626 года (предположительно, на корабле). Их первой целью был город Хугли, расположенный в рукаве дельты Ганга, где у миссии было учреждение и где можно было собрать информацию и подготовиться для дальнейшего путешествия.

Из Калькутты путешественники 2 августа 1626 года отправились в г. Дакку (Бангладеш). Возможно, что часть пути они преодолели на небольшом судне, о котором упоминается в письме Э. Каселлы. Путешественники были одеты в форму португальских солдат, так как Дакка в то время была занята мусульманами. Кроме того, в целях предосторожности Ж. Кабрал с ещё одним сопровождающим остались в близлежащем к Дакке поселении, и не зря. По прибытию Каселлы в Дакку (12 августа) их самих и их корабль захватили, а двух слуг и всех матросов арестовали. Причина была в том, что в то же самое время в Дакку прибыло другое португальское судно с несколькими солдатами, которые в предыдущем году помогали моголам разграблять Дакку; при высадке матросов одного из них узнали и арестовали, а вместе с ним под арест попали и другие прибывшие суда. Через двенадцать дней Э. Каселла и судно были освобождены, а лодку с матросами сразу отправили, чтобы забрать Ж. Кабрала из Дакки.

Оттуда путешественники отправились на судне 5 сентября и 26-го числа того же месяца достигли г. Азо (Ассам, Индия). Пройдя его, путешественники прибыли в г. Панду на берегу реки, где остановились на несколько дней у Сатаргита, раджи Бусны. Они попросили об аудиенции, представили свои рекомендательные письма и заявили о намерении отправиться в Китай. Король Сатаргит принял их с большой добротой, оказав им много почестей. Раджа расспросил своих людей, но не было никого, кто знал бы об этой стране, кроме мавра, который сказал, что она лежит за городом Каскар [Кашгар], через который можно попасть в неё. Он не знал ни одной дороги, ведущей к ней из Кочо, но был уверен, что её можно найти, перейдя горы Потенте. Когда путешественники захотели узнать, как добраться до королевства Потенте, Сатаргит предложил проконсультироваться с Ликинаране, королем в Азо, который как правитель страны знал о ней больше и был хорошо знаком с этим народом, который иногда спускался в его страну, минуя несколько перевалов. Сатаргит вызвался лично проводить их в Азо.

Чтобы попасть к королю, путешественники должны были пройти через три двора, окружённые просторными верандами и отделённые друг от друга крепкими воротами. Их привели в большой сад, в центре которого находилась вилла, в которой их ждал Ликинаран. После любезного обмена приветствиями он посоветовал путешественникам отправиться в Бихар (Куч-Бихар), где правил его сын Габураса, а оттуда отправиться в Потенте через Рангамате (сейчас Джайгаон), самую дальнюю часть его владений. Король дал путешественникам рекомендательные письма к своему сыну, а он и Сатрджит оплатили их дорожные расходы.

Отправившись из Азо 8 октября, Э. Каселл и Ж. Кабрал прибыли в Куч-Бихар 21-го. Город был описан Э. Каселлой в письме довольно подробно. Он «расположен на реке и простирается так широко в очень приятном регионе, – писал он, – что в длину и ширину составляет несколько лиг (1 лига в конце XVI века равнялась примерно 4.8 км). Низкие здания этого города похожи на строения других королевств Бенгалии. Город очень густонаселён и в изобилии снабжён как вещами, которыми обладает сама страна, так и теми, которые поступают из Патаны (Патны), Раджамола (Раджмахала) и Гаура, чьи купцы его активно посещают. Здесь много базаров, на которых можно найти всё, что производится в этих краях. Бихар славится своими фруктами, есть ананасы, которые здесь лучше, чем я видел в Индии, и есть апельсины всех видов».

По прибытии путешественников в город короля там не оказалось. Из-за наводнений, которые регулярно случаются в этих местах, он несколькими месяцами ранее переехал вглубь страны в прохладное место на одном из небольших каналов той же реки, которое называлось Калабари. Там их хорошо приняли и позаботились по указу принца, который узнал из писем своего отца-короля и из писем раджи Сатаргита, какова цель путешествия, и предложил им всяческую помощь. Однако им было сказано, что пересечь горы будет невозможно из-за густых снегов, сильных ветров и проливных дождей, обычных для этого времени года. Поэтому путешественники были вынуждены ещё четыре месяца пробыть в Бихаре. Во время ожидания сначала заболел малярией Э. Каселла, а три дня спустя и отец Жуан Кабрал, а также один из слуг. Э. Каселла быстро поправился, а вот Жуан Кабрал долго страдал, хотя и был весел, но крайне слаб и близок к смерти в течение многих дней. Как пишет Э. Каселла, даже без врачей, лекарств, помощи и ухода, необходимых для облегчения болезни, Господь вернул им здоровье. Только 2 февраля 1627 года путешественники отправились в путь сначала в Рангамат, где к ним присоединился переводчик, прибывший их Хугли, а затем в Джагаон – самое дальнее из владений королевства Кочо, и 21-го числа вступили в королевство Потенте (Бутан).

После четырёх дней путешествия через горные хребты, 26 февраля, два португальца достигли первой деревни искомой территории. Трудности возникли сразу же. Когда путешественники были ещё в Рангамате, они связались с важной персоной из королевства Потенте, которая случайно оказалась там по делам. Он не пошёл с ними, а отправил вперёд вместе со своими слугами, тайно поручив последним удерживать иностранцев в деревне, пока он сам не прибудет. А это должно было произойти через шесть месяцев! Соответственно, жители деревни отказались каким-либо образом помогать путешественникам, и они оказались фактически пленниками.

Через 12 дней Э. Каселла на свой страх и риск решил продолжить путешествие. Он оставил Ж. Кабрала в деревне и отправился дальше в сопровождении мальчика-христианина и двух мужчин из королевства Коче, которые имели поверхностное представление о языке Потенте. По пути они встретили двух солдат, которые направлялись в ту же сторону и которые на следующий день, сговорившись с мужчинами из королевства Коче, ограбили миссионера, лишив его оружия и имущества. Оставшись один, без проводника и не зная языка, Э. Каселла был вынужден, ночью в пургу вернуться в деревню, ориентируясь только по своим следам. Там он обнаружил, что Ж. Кабрал ловким обхождением заставил местных людей отказаться от своего враждебного отношения, и что они были готовы им помочь. Таким образом, монахи продолжили 16 марта путешествие по горным склонам и через шесть дней достигли другой деревни, называемой Ринтам; здесь они нашли первый из домов короля, и в нём остановились.

В тот же день в эту деревню прибыл родственник чиновника, который вёл переговоры в Рангамати о проезде путешественников в Бутан. Он обещал, что отвезёт их в Паро, главный город этого королевства, а оттуда к королю. И поскольку путешественники очень хотели избежать повторного задержания, то с радостью отправились с ним в Паро, прибыв туда 25 марта в конце четырёхдневного путешествия.

Город Паро, как описывает его Э. Каселла, окружён горами и лежит на красивой широкой равнине, покрытой аккуратными полями пшеницы и риса; равнина, разделённая двумя большими реками, очень привлекательна, особенно из-за прохладных гигантских ив и множества каналов, которые берут начало из рек. На равнине большие и высокие дома, обычно трех-, четырех- или пятиэтажные, с толстыми стенами и украшенными окнами и балконами. Эти здания не расположены вдоль улиц, а отделены друг от друга случайным образом по всей равнине и вдоль подножия гор, образуя город, но такой длинный, что путешественники, пройдя около трёх лиг, так и не увидели его целиком. Реки текут по обе стороны горы и орошают равнину, и, прижимаясь к склонам горы, два длинных рукава города поднимаются вверх, следуя течению рек. Э. Каселла оценивает количество жителей, проживающих здесь более чем в пятьсот тысяч, что, скорее всего, было завышенной оценкой.

Однако не всё было так благостно: человек, который показал себя столь любезным и проводил их в Паро, запер их в одном из своих домов, отобрал у них всё снаряжение и сказал, что они должны оставаться в доме, пока не прибудет человек, с которым они имели дело в Рангамати. Через два дня, увидев, что не было никакой строгой охраны, Э. Каселла и Ж. Кабрал вышли из своей тюрьмы. Сразу же вокруг них собралась толпа, им угрожали оружием, но Каселла твердо стоял на своём и объявил о решении идти прямо к королю. Его бесстрашие сказалось на настроении окружающих людей и, в конце концов, 5 апреля монахи смогли продолжить путь.

По прошествии трёх дней путешественники прибыли в деревню, где нашли ламу, родственника короля, который пришёл с людьми и лошадьми встретить их, чтобы сопроводить к королю. Путешественники продолжили путь по очень высоким горам и, приблизившись к месту, где находился король, обнаружили других молодых лам верхом на лошадях, а также большое количество людей, которые собрались, чтобы приветствовать их. Были слышны звуки корнетов и труб, похожих на инструменты, используемые на праздниках. Здесь их поджидала сотня молодых лам в возрасте от двенадцати до двадцати лет, выстроившихся в два ряда для встречи. В середине стояли три маленьких ламы, несущие благовония в кадильницах, — честь, оказываемая только королю.

Путешественников провели в предназначенное для них жилище – добротно сделанную палатку, обшитую китайским шёлком и украшенную балдахином. Через некоторое время их вызвали к королю и провели в другую палатку, богато украшенную шелками. Король сидел на возвышении, задрапированном красным шёлком и вышитом золотом. Приём был очень любезным, заданы обычные вопросы о том, откуда путешественники приехали и кто они.

Португальцы были известны на всем Востоке как Франгис (Franguis), но это слово в королевстве было неизвестно, потому что иностранцы никогда не заходили в эти горные районы. Разговор постоянно запинался, потому что переводчик, которого путешественники привезли с собой, хотя и знал персидский, хиндустани и кочо, но не понимал языка этой страны. Помогал лама из Цапаранга, который случайно оказался при дворе и немного знал хиндустани. А поскольку король очень хотел поговорить с чужеземцами, лама был назначен их наставником и должен был давать им ежедневные уроки языка этой страны.

Король Нгаванг Намгьял Шабдрунг

Королю, которого звали Нгаванг Намгьял Шабдрунг, было 33 года, и он одновременно являлся королём (Дхарма Раджа) и великим ламой королевства Камбираси, большого и густонаселённого, а также первым из королевств Потенте в этом регионе. Король носил длинную бороду, доходившую ему до талии, и обычно оборачивал её в шелк, – за исключением праздников, когда она оставалась не покрыта. Волосы на его голове были почти полтора метра длиной. Он очень гордился ими и носил их так, будто это знак величия. Однако он сказал, что планирует подстричь их, когда у него будет сын, который станет его преемником, и тогда он уйдёт на покой и покинет этот мир. Король пользуется большим уважением за свою кротость и за своё воздержание от риса, мяса и рыбы, питаясь только молоком и фруктами. Бо́льшую часть времени он отдавал молитвам, а в минуты досуга сделал несколько изображений, одно из которых – лик Бога, вырезанный из белого сандалового дерева: небольшое, но превосходно сделанное, которое он показал путешественникам. Король был очень искусен и в живописи.

В течение двух месяцев миссионеры следовали за королём в его путешествии по территории королевства, после чего они жили в его собственном доме, который стоял на той же горе, что и его скит. Каменистая почва делала это место непригодным для проживания, но оно было выбрано им с целью защиты от принца соседнего королевства, который жил в восьми днях пути и с которым он воевал в течение нескольких лет. Из-за этой же войны Нгаванг Намгьял не жил в своём городе Ралунге, который находился всего в пяти днях пути.

Во время визита португальских путешественников Бутан не был единым королевством, а состоял из нескольких мелких королевств, которые враждовали друг с другом. В результате войны 1634 года король Нгаванг Намгьял Шабдрунг объединил всех в единое королевство, но с его смертью, последовавшей в 1651 году, в Бутане на 200 лет воцарились войны и междоусобицы.

Всё время пребывания при дворе короля (около восьми месяцев) путешественники старались освоить местный язык, нравы и обычаи этого народа. Молодые ламы – около ста человек, принадлежавшие к свите короля, образовали своего рода монашескую школу, главным занятием которой было изучение обрядов и церемоний своей религии. Как пишет Э. Каселла, их называют «гелоис», и они самые важные среди лам, потому что не женятся и принимают пищу только один раз в день, до полудня; после этого им не разрешается есть рис, мясо или рыбу. Более того, они никогда не пьют вина, и всем этим они отличаются от других лам, которые придерживаются менее строгих правил.

Бо́льшая часть дня у них проходит в молитве, и даже ночью по сигналу встают, чтобы молиться в течение получаса, то же они делают и утром, распевая на манер священнослужителей в хоре. Э. Каселла, описывая верования местного населения, видит много сходства между буддизмом и христианским учением. Ламы рассказывали, что сначала весь Тибет был покрыт водой, а когда она высохла, на земле остались деревья и две обезьяны разного пола. От них произошли все люди Потенте.

Э. Каселла отмечает, что климат в королевстве очень здоровый. После того, как они вошли в эти места, они всегда хорошо себя чувствовали, лучше, чем в Индии; путешественники очень редко видели здесь кого-либо больным, хотя и встречали много очень старых людей, которые были здоровы и энергичны. Даже некоторые из слуг, приехавших вместе с путешественниками, которые плохо себя чувствовали и которые ранее болели, выздоровели. Летом погода здесь была очень умеренной, без холода или чрезмерной жары; зимой – с ноября по февраль – стало холоднее, но у людей есть шерстяная ткань очень хорошего качества, в которую они одеваются. Земля производит в изобилии пшеницу, рис, мясо, всё очень дешево. Есть множество знакомых фруктов, груши разных видов – некоторые очень большие, превосходные персики, яблоки, орехи, айва, всё имеется в изобилии, и также нет недостатка в яблоках из Индии; есть также горох и очень хорошая репа, а также другие продукты питания и местные фрукты. Э. Каселла отмечает также, что королевство хорошо снабжается китайскими товарами, такими как шёлк, золото и фарфор, поступающими к ним с севера, видимо с Тибета.

Миссионеры расспрашивали лам и о королевстве Китай, но никто не слышал о нём под этим названием. Однако ламы сказали, что есть королевство, которое здесь хорошо известно и которое, как говорят, очень большое и называется Шембала. Оно – рядом с другим, называемым Сопо (Монголия), но законов Шембалы они не знают и говорят, что путь в королевство Шембала очень труден. То немногое, что Э. Каселла узнал о Шембале, было достаточно, чтобы вдохновить его на путешествие в эту далекую страну.

Мысль об отъезде уже пришла ему в голову, поскольку при всей внешней доброте со стороны короля казалось очевидным, что их миссионерская работа — а это оставалось главной целью, которую путешественники никогда не теряли из виду — имела мало шансов на успех. Несмотря на то, что им даже разрешили построить церковь для проведения богослужений, никто из местных жителей, включая короля, не хотели менять свою веру. Тем не менее, король был обижен желанием путешественников отправится дальше, и Э. Каселла решил отправиться в путь один, оставив отца Ж. Кабрала при королевском дворе. В своём письме Э. Каселла пишет, что планирует отправиться в королевство Шембала и надеется, что там Господь даст возможность послужить Ему, а в следующем году он сообщит обо всём, что сможет узнать.

О дальнейших передвижениях путешественников сведения более скудные и извлечены из писем Ж. Кабрала[5]. Э. Каселла двинулся в Шигадзе (западный Тибет) и прибыл туда в ноябре 1627 года. Ж. Кабрал присоединился к нему в Шигадзе в январе 1628 года, а на следующий день после его прибытия оба миссионера благодушно были приняты местным королём. Королевство называлось Уканге, а король – молодой человек 22 лет – распорядился, чтобы миссионерам выдали бумагу, разрешающую проповедовать свою религию без помех и препятствий. Более того, им предложили подходящее место жительства и обеспечили пропитанием и слугой, который будет сообщать королю, если миссионеры станут нуждаться в чём-либо.

Ж. Кабрал пробыл в Шигадзе недолго – уже в конце января он через Непал отправился обратно в миссию в Хугли. Король дал ему сопровождающего, который вёз рекомендательные письма и подарки королю Непала. Ж. Кабрал пишет, что королевство Утсанге очень большое, с какой бы стороны в него ни входили, и проход всегда занимает полтора месяца. Более того, оно так густо населено, что в течение двадцати дней путешествия по королевству в Непал его путь всегда пролегал через деревни. На севере королевство Утсанге граничит с территорией монгол, с которыми король иногда враждует. Религия обеих стран, как говорят многие, одинакова. На востоке находится Кохинхина, откуда прибывает много товаров, как и из Китая, который находится на северо-востоке. Две последние страны граничат с Камом (Кхамом), откуда приходит мускус. Шембала, по мнению Ж. Кабрала, это не Китай, а то, что на португальских картах называется Великой Тартарией. Китай находится севернее. В Хугли Ж. Кабрал прибыл в июне 1628 года.

Маршрут путешествий Э. Каселла и Ж. Кабрала

Э. Каселла покинул Шигадзе в первой половине 1629 года с целью дойти до миссии в Цапаранге, но из-за погодных условий изменил маршрут и, пройдя Бутан, дошёл до Куч-Бехара, а в сентябре в компании с ещё одним миссионером снова отправился в Шигадзе, куда прибыл совсем больным и скончался всего через семь дней после прибытия (6 марта 1630 года), так и не увидев короля. Сведений о том, что Э. Каселла предпринял какую-то попытку найти Шамбалу, нет. Король был глубоко потрясён смертью Э. Каселлы и сразу же послал за Ж. Кабралом в Кочо, но поскольку была зима, и перевалы были непроходимы в это время года, Ж. Кабрал остался в Хугли. Он отправился в Шигадзе уже после кончины Э. Каселлы – в июне 1631 года; там он пробыл около года и снова вернулся в Хугли в мае или июне 1632 года, где стал очевидцем (и едва не жертвой) осады и разграбления этого поселения армией шаха Джехана, о чём он сам сообщил своему корреспонденту в длинном письме, написанном уже с Цейлона 12 ноября 1633 года.

Ж. Кабрал прожил долгую жизнь. В течение последующих лет он занимался миссионерской работой в Японии, затем в Тонкине (северный Вьетнам), потом в Малакке и Макао, а затем снова в Японии. После этого он четыре года прожил в Сальсетте (Индия) и скончался в Гоа 4 июля 1669 года. Э. Каселла и Ж. Кабрал были первыми европейцами, посетившими Бутан, а Ж. Кабрал впервые посетил Непал. Их также часто называют первыми, кто принёс сведения о Шамбале в Европу.