Признать нельзя отвергнуть – где поставить запятую?

«Будь осторожен в словах – с ними согласятся. Будь осторожен в поступках – за ними последуют. Поэтому мудрые наблюдали за выходящим, чтобы узнать входящего, наблюдали за прошлым, чтобы узнать будущее. В этом и заключается естественный закон предвидения. Мера – в себе самом,

Мир меняется на наших глазах, история человечества испытывает болезненные потрясения. Велением Времени стирается история религиозной, политической и властной структуры со страниц описательной истории. На их место приходят ранее невидимые очертания прошедших веков. Знания «Тайной Доктрины» и «Агни Йоги», открывшиеся на рубеже XIX–XX веков, ворвались в исторический процесс духоочистительным ветром перемен. Мощный магнит Учений притянул в свои чертоги всех ищущих Истины и Знания, призвал к духовному единению. Увы, время показало, что последователи Учений не всегда выдерживают испытания на конструктивное сотрудничество. Любая информация имеет свой накопительный эффект. Когда Учение Живой Этики достигло пика своей распространённости, произошёл «взрыв», сорвавший замки с архивов его Первоисточника. В небывалом объёме открылись общему обозрению дневниковые Записи Бесед Владыки М. с Е.И. Рерих. Это потрясло и раскололо Рериховское сообщество: одни приняли их, другие возмутились преждевременностью публикации, третьи – увидели в них подделку и не признали.

Не буду касаться столь сложного вопроса. Время сжалось, а ответственность за каждое слово и действие расширилась. При всём этом есть и возможность взглянуть на мировую историю другими глазами через призму записей Е.И. Рерих, её окружения и учеников, Посланий Учителя М.

Томас Карлейль писал: «История мира есть, в сущности, история героев вдохновителей, воспитателей и вождей народов». Учитель М. дал разъяснение, почему трудно было дать людям истинную историю о её Творцах, Он говорил: «Ведь самосуд человек так любит. Так Мы не можем дать правдивую историю» [2]. Поэтому пришлось во многом уйти в глубь иносказательности, в которой конкретика дат, событий и имён заменялись легендами – любимым форматом духовно-просветительской работы Учителей с народами.

Легенда легко запоминается и навечно отпечатывается на ленте ДНК человека. Её можно оживить и перевести в формат реальной истории, стоит только к ней прикоснуться мощью духовного импульса. И тогда она становится доступна всем: учёным и простым людям, тем, кто воспринимают её больше сердцем, а не предубеждённым интеллектом или религиозным догматом. Сердце человека способно удерживать информацию легенды в чистоте, не только сознанием одной жизни, но и переносить её в следующую жизнь. Таковыми были, например, сказители – сэсэны – носители устного эпического прошлого башкирского народа.

Казалось бы, пришло время неофиту явить синтез, к чему и призывают Учения Тайной Доктрины и Живой Этики, с помощью не только интеллектуальных инструментов познания, но и всех других, заложенных в пластах души и духа, сердца и разума, однако… приходится сталкиваться с обратным синтезу явлением – распадом, что особенно заметно в средних и низовых звеньях Рериховского Движения. Да ещё и архивы подлили масла в огонь разъединения. Многочисленные местечковые гуры от Учения стали цензорами, фарисейство снова расцвело пышным цветом. Мне воочию пришлось столкнуться с этим. Конечно, это моя личная история, но уверена их сотни.

Расскажу о ней. Близился День Памяти (13 ноября) Е.С. Виноградовой (1937–2009), замечательного человека, известного в Рериховском движении своими научными, культурными, просветительскими и исследовательскими работами, волонтёрской деятельностью, преданностью делу Учителей. Елена Сергеевна давно обратила внимание на Уту Наумбургскую, вглядывалась, вчитывалась в историю этой загадочной женщины. Ещё её подтолкнуло к этому знакомство с писателем П.А. Северным, который встречался с семьёй Рерихов, имел переписку с ними, ценил дружбу с Ю.Н. Рерихом1.

Вместе с друзьями и единомышленниками в Германии Елена Сергеевна прошла петляющими дорогами судьбы Уты Наумбургской и по возвращению изложила своё исследование в небольшой книге «Ута-Урусвати. Образ-легенда»[3] . Елена Сергеевна признавала, что осветила не все возможные свидетельства, и ждала от последующих исследователей новых прозрений об Уте. Невозможно не оценить высоко историческую информативную наполненность книги – она очевидна.

Е.С. Виноградова в парке родового имения Уты возле барельефа с изображением герцогини Фредерики из рода, к которому принадлежала Ута. Герцогиня Фредерика в XIX–XX вв. восстановила замок, парк и собор родового поместья Наумбургов. Фото 2000 года

После Уты Наумбургской Елена Сергеевна мечтала об исследовании другого сакрального образа – Казанской царицы, упомянутой Владыкой М., как воплощение Е.И. Рерих. На одной из наших встреч Елена Сергеевна поделилась со мной своими планами и попросила поискать единомышленников в Казани, но вскоре заболела и ушла в мир иной, так и не осуществив свою мечту.

Прошло около 8 лет после её ухода, Казанская царица «достучалась» до моего сознания, и я взялась за этот материал, не будучи убеждённой, что справлюсь с ним. Во время собирания и написания его у меня временами появлялось ощущение незримого присутствия Елена Сергеевны, как будто она вела меня, когда я терялась и сомневалась, а мысли мои заходили в тупик. Статья была написана и опубликована в журнале «Дельфис»[4] .

Е.И. Рерих писала своим ученикам: «Родные, прошу вас, собирайтесь в единении и проверяйте ваши чувствования и понимания, чтобы закреплять новые озарения. Проверяйте ваши суждения, чтобы они были, как можно шире, и при каждом явлении нащупывайте несколько секторов его распространения – только так можно найти более или менее верную оценку» (21.09.37) [5].

Данный мой опыт такого «сотрудничества» невольно заставил меня задуматься над вопросом, каким должен быть подход к изучению исторических воплощений Е.И. Рерих? Рассмотрю те из них, что мне ближе – исследования Е.С. Виноградовой об Уте Наумбургской и собственные о Казанской царице. Сравню их на историческое соответствие.

Портрет Сююмбике неизвестного художника из собрания Государственного Эрмитажа. Коллекция князей Юсуповых, считавших Сююмбике праматерью своего рода

При перечислении воплощений Елены Ивановны Владыка был крайне краток, а в каждое имя и слово Он вкладывал куда бо́льшие исторические смыслы, чем они могли вместить в себя. Эта недосказанность кого-то напрягает, а других наоборот – стимулирует к исследованию. Самое трудное, с чем сталкиваешься при чтении, это не сами тексты, а их внутренние смыслы, раскрывать которые не просто. А главное, поиск смыслов должен опираться не только на интеллект, но и на интуицию. Сказано: «Логика отравила многие слова; решение истекает из обмена слов, но не из смысла… наиболее священные символы могут попираться ногами незнания»[6].

Е.И. Рерих привела Письмо №13 в «Письмах Махатм», где говорится о том, как воспринимают неофиты знания о происхождении человека. Процитирую не полностью, но в контексте вышесказанного, что человек «…беспрестанно сталкивается с фактами», и, если он будет «вечно сражаться против несомненных фактов, анализируя и теряя время над пустяшними подробностями», он не будет «в состоянии охватить всего», то есть ему надо «слить макрокосм с микрокосмом» … «прежде, чем сможет изучать части по отдельности или же анализировать их с пользою для своего уразумения». «Космогония есть одухотворённая физиология мира, ибо существует лишь единый закон» (Пункт 308. Переводы: Письмо XIII (из книги The Mahatma Lettys to A.P. Sinnet. Космологические заметки и вопросы, также ответы Махатмы М. Получено в январе 1882 г. в Аллахабаде). Вот так и исторические факты о воплощениях, поскольку они охватывают земное и небесное пребывание человека, надо рассматривать, основываясь на Едином Законе – Законе Аналогии.

Учение для того и даётся, чтобы каждый из нас стал немного исследователем, немного учёным и немного мистиком. Будда Шакьямуни говорил своим ученикам: «После исследования верьте только тому, что вы сами проверили и нашли обоснованным, и только тогда согласуйте с этим своё поведение» [7]. Роберт Боуэн, ученик Е.П. Блаватской привёл такие её слова: «Более чем бесполезно обращаться к тем, кого считаем продвинутыми учениками за разъяснениями "Тайной Доктрины"». Это к вопросу, быть ли ученику субъектом или объектом в образовательно-духовном процессе (Р. Боуэн. «Тайная Доктрина и её изучение» 19.04.1891 г.) Е.И. Рерих писала: «Знание всех семи ключей принадлежит Архату. Но даже следующий оборот принадлежит уже к Эзотерическому знанию и должен быть найден самим учеником, всё должно быть найдено самостоятельно, и если интуиция ученика подскажет ему истину, то Учитель обязан подтвердить её. Такое правило» [8].

Самостоятельный ученик не боится быть уязвим при ошибках. Тот, кто боится, в лес не ходит, а заблудившись признаёт ошибку. Иногда, как писал Клод Андриан Гельвецкий, «знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов». Один мой оппонент предлагал мне «понять Е.И., не как Матерь Мира и Зародительницу Космоса [9], а как живого человека в последнем воплощении», и не разбираться, была ли она Утой Наумбургской или нет. Однако Владыка М. неоднократно подчёркивал, что Душа Елены Ивановны была равна Его Духу, ибо без неё Он не смог бы творить Историю и Миры. Именно этот факт является ключевым и мог бы помочь при исследовании их земных совместных воплощений, в которых много недосказанного, противоречивого, запутанного в исторических именах и датах.

Например, о воплощении Е.И. Рерих во Франции в одном тексте сказано, что она была Марго, женой дофина Франции, свидетельницей сжигания на костре Жанны д’ Арк [10]; а в другом – самой Жанной д’ Арк [11], в третьем, что Жанна д’ Арк была Сестрой Ориолой[12] . В казанском воплощении Е.И. Рерих вообще отсутствуют имена, но есть подсказка: царица упоминается в связи с захватом Казани И. Грозным. По моему предположению, ею была последняя царица Казанского ханства Сююмбике, о которой вспомнили только через 300 лет после её смерти, благодаря историку Г.З. Кунцевичу [13]. Он впервые ввёл в научный оборот «Казанскую историю». Татарский народ воспевает не русскую Марию-Мариам, не Марию Клеопину-Кутузову, которым по некоторым схожестям приписывают казанское воплощение Е.И. Рерих, но уже почти 500 лет Сююмбике; и поклоняется её первому портрету с сыном Гереем, написанному неизвестным художником. Место захоронения царицы осталось загадкой для историков.

Открытка подаренная Е.С. Виноградовой с изображением скульптур Маркграфа Эккехарда и Уты в соборе в г. Наумбурге в Германии

Об Уте Наумбургской тоже вспомнили только через двести лет после её смерти. И скульптура Уты была создана неизвестным автором, также, как и у Сююмбике, место её захоронения неизвестно. Вот уже более 700 лет Уту из города Наумбурга почитает и воспевает немецкий народ, а не Розалинду. Портрет Уты, близкий к скульптурному оригиналу, изобразил на своей картине «Держательница мира» («Камень несущая») Н.К. Рериха. Всё это было описано в исследовании Е.С. Виноградовой. Хорошо сказал Евгений Рябов: «Памятники – это колонны, подпирающие земное хранилище исторических летописей, а вечная память – это коллекция воспоминаний человечества, хранящаяся в канцелярии у Бога». Так почему нельзя предположить, что осведомлённость Н.К. Рериха относительно Уты – это устная подсказка о ней, как и другие принадлежала его супруге Е.И. Рерих?

Чтобы понять это, обратимся к «Тайной Доктрине»: «Предположим, что какая-то личность в течение своего цикла воплощений была отобрана для особых целей – как сосуд, достаточно чистый – своим личным богом … В этом случае после физического перехода такого святого, или бодхисаттвы, его астральные принципы не подвергаются естественному разложению, как у обычных смертных. Они остаются в нашей сфере, в пределах человеческого притяжения и достижения. И поэтому получается так, что не только про Будду, Шанкарачарью и Иисуса можно сказать, что они оживляют несколько личностей, но даже принципы высокого Адепта могут оживлять внешние оболочки обычных смертных»[14] .

Почему не допустить, что Елена Ивановна тоже могла обладать такой способностью для выполнения своих миссий на Земле. Столько намёков на это оставил Вл. М. на страницах её Дневниковых Записей, например: «Моя Свати – Архат и страстно ярый Архат… Урусвати уже уявлена на Бессмертие в Тонком теле» [15] (ГМВ Космическое Сотрудничество 1939–1951, №139). Интенсивность воплощений Елены Ивановны, вплоть до её последнего, только увеличивалась, и промежутки между воплощениями, как писала Зинаида Фосдик не превышали 45 лет, потому что много задач и планов ставилось перед ней к завершению цикла эпохи Кали Юги, прежде всего в России.

Также сказано: «Но знаете ли вы, что между адептом и чела – учителем и учеником – постепенно устанавливается более тесная связь, ибо психический обмен регулируется научно… и знания адепта текут к челам; а чела достигает уровня адепта в зависимости от своих восприятий. В то же время чела, будучи индивидуальной, самостоятельной эволюцией бессознательно передаёт Учителю качества и характерные особенности своего интеллекта. Учитель абсорбирует его знания и, если это касается языка, которого он не знает, Учитель получит все лигнгвинистические накопления как раз такими, какими они есть, – идиомы и всё остальное, – если только он не возьмёт на себя труд проанализировать и переделать употребляемые фразы. Доказательство: М. не владеет английским языком и должен пользоваться знанием языка Олькотта или С[тарой] Л[еди]» [16]. Не поэтому ли в Тетрадях Елены Ивановны было много исправлений, переписывания, уточнений, казалось бы, порой разноречивых?

Почему бы нам не посмотреть на воплощения Е.И. Рерих через призму Закона Аналогии, глашатаем которого выступил Гермес Трисмегист, обратив внимание на богатство натур Уты Наумбургской и Казанских цариц XV и XVI веков [17]? И не проследить ли нам – вполне космически законно – их соответствие характеру Е.И. Рерих с её ментальными, душевными, духовными качествами и родовой принадлежностью в этих воплощениях? По-другому говоря, рассмотреть паттерны, которые Е.И. Рерих переносила из жизни в жизнь, впрочем, как каждый смертный человек. Сказано: «Тонкие вибрации прошлых жизней живут и звучат в недрах сердца»[18] .

Была ли Е.И. Рерих в Германии после воплощения Уты Наумбургской в XI веке, Розалиндой, племянницей герцога Тирольского в XI–XII вв., а после этого феодалкой из Ротенбурга – Ядвигой Цольберндармаштатской в XIII–XIV вв.? – Была и той, и другой! Сказано: «… Мудрые понимают свои земные жизни как одно ожерелье…»[19] . Отсюда можно предположить, что Ута Наубургская была воплощением Е.И. Рерих в Германии с миссией «Хранительницей Камня». Именно, это воплощение вспыхнуло как Столб Огня её Духа, а последующие воплощения были языками этого пламени. Сказано: «Не бывало такого времени на протяжении так называемого исторического периода или до него, когда бы наши предшественники не формировали события и не «делали историю», факты которой впоследствии неизменно искажались историками, чтобы привести их в соответствие с современными предрассудками. Вполне ли вы уверены, что зримые героические личности не были зачастую лишь марионетками?» [16].

Вот так и Е.И. Рерих «Держательница Мира» (Камень несущая) не может быть не признана воплощением Уты Наубургской, пусть и легендарным. От этого образ этой великой женщины не померкнет в веках. Так спрашивается, почему бы Е.С. Виноградова, помимо исторических источников, не могла использовать легенду о Уте, чтобы оживить её до формата реальной истории?

Даниил Гранин в своей повести «Прекрасная Ута» так описал встречу с ней: «Неподалеку от замка был Наумбургский собор и в нём статуи, сделанные неизвестным мастером в XIII веке. Имя мастера не сохранилось, а имя женщины, которую он лепил, сохранилось. Её звали Ута… Мы прощались, и поэтому она казалась мне такой прекрасной, и такой осталась в памяти… я стоял в холодном соборе, замирал от восторга, чувствуя себя счастливым и ничтожным перед этой красотой точно так же, как четыреста или пятьсот лет назад»; «…всемогущая муза Клио заботливо набросила на её жизнь покров тайны. Поэтому настоящая судьба маркграфини навсегда останется для нас загадкой, которая ещё долго будет будоражить воображение людей. Летописи и исторические акты почти не говорят о ней. Отсутствует всё, что могло бы сделать рассказ оживлённым и красочным. Неопределённость эта – широко открытые двери для всевозможных толкований. Ведь за завесою времени – всё возможно…» [20].

Посмотрим теперь на воплощения Е.И. Рерих царицей Казани, их, как и у Уты Наумбургской в Германии, было несколько. Во времена Чингисхана она была Султана Уромагарада. Также сказано, что она была казанской царицей из рода Чингисхана в XV и XVI в.в. Точно также, как воплощение Е.И. Рерих в Уту Наумбургскую, это утверждение приобрело очертания легенды, так и её воплощение в Казани в XV веке дошло до нас в виде «Легенды о несгораемой невесте» по имени Айша. Действительно, она была царицей, дочерью булгаро-татарского царя Абдуллы и основательницей Иске Казан (Старой Казани). Её именем названы два селения в дань памяти о ней. Тому есть исторический документ от 1602–1603 гг. [21].

Реставрированная Судейская черная палата, с которой, согласно легенде, сбросилась вниз и сгорела принцесса Айша, дочь булгаро-татарского хана Абдуллы. Согласно другой легенде, Айша сбежала из плена Тамерлана и основала Иске Казан (Старую Казань). Фото автора 2026 г.

Чёрная судейская палата – памятник архитектуры XIV–XV вв. на дореволюционном снимке. Источник: Альбом «Волга от Истока до Каспия». Москва: А.А. Левенсон. 1903 г.

В XVI веке самой яркой царицей, единственной из татарских женщин вошедшей на царский трон Казани и всего его царства, была царица Сююмбике. Самосожжение – главный идентификатор опознавания воплощения Е.И. Рерих в Казани – и самим Владыкой М. Об этом сказано, и в воспоминаниях З. Фосдик. Есть такая неоднозначная Запись (впрочем, все их можно назвать неоднозначными) о воплощении Е.И. Рерих и Вл. М. в Казани: «Ярая мимолётная жизнь в Казани для спасения тебя от власти Моего соперника. Ярый не мог похитить тебя силою при жизни Моей, и ярый пошёл войною на Меня, но ярый ошибся в расчётах своих освободить тебя. Ярый уявил приказ всячески охранять тебя, но ярая настолько любила Меня, что ярая предпочла смерть и сожжение позору явиться женой соперника Моего. Ярая, при виде Моего бездыханного тела, яро вонзила подаренный Мною ей стилет и яро нанесла страстный удар в грудь, и упала бездыханной на Моё тело. И умерла мгновенно. Я был около и помог оявить правильный удар, ярая скончалась без мучений» (Тетради Урусвати №4м, 09.03.1954 – 11.02.1955, 122).

Эта Запись, по моему мнению, собирательная, как бы сжатая во времени. Как мне видится, Владыка, говоря о своей «мимолётной жизни» в Казани, имел в виду хана Сафа-Гирея, который погиб ранее своей жены Сююмбике и взятия Казани и был похоронен в усыпальнице при главной Казанской мечети с башней-минаретом, куда приходила оплакивать его верная жена.

Сразу возникает вопрос, как он мог помочь жене правильно «оявить удар» стилетом, когда его «бездыханное тело» покоилось в усыпальнице? – Только мысленно с Тонкого Плана, но «был около». Таким образом мы узнаём, что Сююмбике прежде, чем сгореть в огне пожара, охватившую Казань, нанесла себе смертельную рану! Что имеет невольное подтверждение в описании «Казанской истории»: перед тем, как Сююмбике отправилась в плен Московии, она пришла в усыпальницу попрощаться с прахом любимого мужа Сафа-Гирея и там, как описал летописец, царица пыталась совершить самоубийство. Вот только охрана не позволила ей это сделать. Хоть и считают историки эту летопись подделкой самого Ивана Грозного – это так и есть! – однако частица правды о самоубийстве всё-таки прозвучала.

Что касается легенд, сложенных о казанских царицах – Айши-бике и Сююмбике, то заметила, что они были написаны как под копирку, в них повторяются одни и те же сюжеты. Про обеих писали, что они либо бросились с высоты и разбились, а потом вознеслись птицей на небо; либо совершили самосожжение. Был ещё один вариант – пленение, Айшу – Тамерланом, Сююмбике – Иваном Грозным.

Башня Сююмбике в Казанском Кремле, с которой царица, согласно легенде, бросилась вниз, чтобы не стать пленницей Ивана Грозного. Фото автора 2021 г.

Упомянутые другие царицы – «русская жена» (Мария-Мариам) казанского хана Сафа-Герея и русская жена хана Едыгера (Мария Клеопина-Кутузова) не совершали самосожжения. Русская жена Сафа-Гирея вообще умерла раньше его, и не могла стать женой Едигера. Вторая русская Мария стала женой Едигера через год после захвата Казани.

История обеих русских жён двух казанских ханов Сафа-Гирея и Едыгера-Симеона на культурном поле России ничем не отмечена. Как мне увиделось, главным Столбом Огня Духа Е.И. Рерих в Казанских воплощениях была Сююмбике, а русские жёны Сафа-Гирея и Едыгера лишь оттеняли её имя в истории.

Есть ещё одна Запись, которая противоречит другим и может вызвать спор у

исследователей: «Елена Голенищева-Кутузова, жена царя Симеона добровольно сгорела со всеми женщинами при взятии Казани Иоанном Грозным»[22] . Считаю, что Запись также носит собирательный, сжатый во времени, характер. Повторюсь, почему: когда Грозный брал Казань, в ней царствовала одна Сююмбике, её самоубийство стилетом допускаю, и история на это намекнула, потом сгорела в пожаре. Только после этого пришёл Едыгер в Казань и, действительно, процарствовал в ней один год, но сдался Грозному и после этого перекрестился в Симеона.

Владыка М. мог подавать и в любом формате эту историческую информацию, потому что, как уже выше отметила, Елена была Его Женой по Космическому Праву. В каком бы обличии, под каким бы именем она ни выступала на исторической арене, в данном случае в Казани, Он мог назвать её Голенищевой-Кутузовой, чтобы напомнить ей, из какого рода она была ранее. Также Владыка мог поступить и со своим именем. А вот почему он не назвался Сафа-Гиреем, а Симеоном, в этом разберёмся ниже.

Оказалось, что в русской истории XVI века было два исторических персонажа по имени Симеон. Их начали путать, начиная с XVII века. Симеон Касаевич, упомянутый выше, согласно историческим сведениям, был мужем Марии Клеопиной-Кутузовой, а второй Симеон – Бекбулатович, заменивший на один год самого Иоанна Грозного на Российском троне, был счастливо женат на Анастасии Мстиславской. Как и Сафа-Гирей был счастлив со своей Сююмбике. Вот как раз Симеон Бекбулатович являлся более значимой фигурой на исторической арене, чем Симеон Касаевич, а политического веса ему добавила его жена Анастасия, дедушка которой был царевичем казанским.

Историк Левчик писал об Анастасии так, как будто она была самой Е.И. Рерих: «В её жилах и горячая кровь чингисидов, восточных правителей, покорителей бескрайних степей Монголии и высочайших гор Тибета, жарких пустынь Хорезма и многолюдных городов Китая, кровь язычников-тенгрианцев, буддистов и несториан. В ней текла и холодная, расчётливая кровь Гедиминовичей, полуязыческих, католических и православных правителей, раскинувших свои владения на все стороны Европы, лесостепной и болотистой Литвы и Польши, а также той части Руси, что некогда была Киевской. А ещё по одной ветви – правнучкой Софьи Палеолог и Ивана Третьего, то есть царевной русской, и византийской принцессой».

Открывшиеся, но неопубликованные «Дневники» Е.И. Рерих добавили нам новые подробности. Оказалось, что Софья Палеолог была воплощением Елены Ивановны, а мужем её был сам Владыка М, воплощенный в Иване III. Внуком их был Иван IV Грозный (Дневники Е.И. Рерих. Тетрадь № 3, от 23.03.1950-23.05.1950) Именно Анастасия, забытая всеми русская царица, после Сююмбике, соединила в своём обличии и душу царицы Золотой Орды, и душу царицы тевтонских рыцарей, скрепив брачной и родословной нитью две части полотна России – западную и восточную – да так, что её не смогли разорвать ни чингизиды, ни тевтоны. И соединила одной нитью западные и восточные воплощения Е.И. Рерих. Скажите, чем царица Анастасия Мстиславская, жена Симеона не заслужила стать претенденткой на воплощение Е.И. Рерих в XVI веке?

Портреты (вымышленные изображения) Сююмбике и её отца хана Юсуфа-бея Ногайской орды из коллекции князей Юсуповых. С миниатюры А.Г. Рокштуля начала 1850-годов. Украшает палаты Волковых-Юсуповых в Москве

Закончу свои сравнения цитатой, чуть дополнив её, из своей же статьи «Духовная Матерь Евразии»: «Мы в очередной раз убеждаемся, насколько же велико предназначение женщины в мировом процессе. Мы видим, что помимо продолжения рода, женщина осуществляет своё главное предназначение: преемственность, объединение и сохранение мировых очагов культуры. Так и Елена Ивановна Рерих, соответственно своей духовной миссии на Земле, через знаменательные воплощения Уты Наумбургской, Розалинды, Ядвиги Цольберндармаштатской и казанских цариц: Айши, Сююмбике и Анастасии Мстиславской стала под их именами духовной Матерью всей Евразии. Владыка М. говорил Елене Ивановне: «Ярая станет Матерью страны от Моря до Моря и от Океана до Океана» (Тетради Урусвати. Тетрадь №100, 1949 -13.03.1950).

Так, где же поставим запятую между «признать или отвергнуть» воплощения Е.И. Рерих в Уте Наумбургской и Казанских царицах? – Пусть каждый решает сам. Все мы только путники на долгой дороге, ведущей к Мудрости Веков, поэтому воздержимся от умаления, упрёков, порицания и запретов – просто ищем и обретаем…вместе…

Первоуральск, 2025 г.