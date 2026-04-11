Поздравляю с 125-м Юбилейным номером!

В «Дельфис» я пришла в 2014 году и прикоснулись к его живительному источнику, а ведь до этого журнал уже 21 год, как маяк освещает то, что происходит в мире и дарит людям свет знания. Помню, как впервые встретилась с Натальей Александровной Тоотс и Владимиром Васильевичем Надёжиным в их офисе на Покровке: мы разговаривали, пили чай, на столе были разные вкусности. Беседа так глубоко проникла в моё сердце и озарила светом, что я потом целый час шла по улице, сжимая в руках журнал «Дельфис», летела на крыльях вдохновения, по-новому дышала, видела и ощущала этот удивительный мир вокруг. Тогда я поняла, какое это счастье – найти близких по духу друзей.

Сейчас часто думаю о том, как же много людей прикоснулось к этому неиссякаемому источнику любви и знаний, ведь каждый приобретает здесь что-то важное и ценное и привносит свой труд и энергию в общее дело. Каждый важен и ценен! Как коралловые рифы выстраивают мощный фундамент, слой за слоем, так и «Дельфис» – страница за страницей выстраивает крепкий союз гармонии и духовного синтеза науки, культуры и религии.

Хочу отметить и запечатлеть тот дар, который мощным потоком льется через основателя журнала Наталью Александровну Тоотс. Благодаря её профессионализму и самоотверженному служению люди узнали со страниц журнала такие имена как Никола Тесла, Конкордия Антарова, прочитали сокровенные тексты Учения Храма Человечества и многие другие.

Наталья Александровна — яркий пример силы духа. Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии и новых творческих свершений!

Сердечно поздравляю весь коллектив журнала с 125-м Юбилейным номером! Пусть дух единения, радости и торжественности присутствует в каждом из вас, пусть у всех будет вера в свои силы, чтобы справиться с трудностями, пусть струны ваших сердец звучат в едином аккорде добросердечности и любви, пусть объединённая сила его творит и служит во благо всего человечества!