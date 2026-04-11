Мы всё на том же Пути

В офисе редакции «Дельфис» (слева направо: О.Ю. Синичкина, Н.А. Тоотс, С.К. Борисов и В.В. Надёжин). Фото Е.С. Шуваловой

В 1993 году, когда задумывался наш журнал, я долго искала подсказку о его содержании в статьях и письмах Е.И. Рерих. И в конце концов нашла: «Мне хотелось бы дать, – писала Елена Ивановна, – широким слоям читателей полный обзор всего, что достигнуто по настоящий день во всех отраслях искусства, знания и общественной жизни, и тем самым указать направление мысли».

Это её пожелание наш коллектив пытается воплотить в жизнь уже 32 года. Получилось или нет? Уверенно отвечаю: да. Доказательство – 125 выпущенных журналов «Дельфис» и огромное количество книг, имеющих 100 наименований, тысячи читателей и сотни авторов. В последнее время ещё и огромная аудитория слушателей наших передач «Этика и наука будущего» из телевизионной студии «Дельфис». Их ведёт заместитель главного редактора Наталия Лескова.1

Доктор биологических наук Т.В. Черниговская — директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета утверждает: «Наука и религия – не конкуренты. Это познание мира параллельными путями. По сути всё, что делает наука, – это старается узнать, каким образом Господь создал этот мир». Это и наша задача: понять этот мир, а не бунтовать против его Творца. В наших изданиях и статьях научного и эзотерического содержания нет противоречий, просто они освещают разные стороны познания мира. Недаром известный мыслитель прошлого Владимир Шмаков (1887-1929) считал мистику необходимой категорией познания Реальности. Именно в ней человек воспринимает внутреннее содержание всех форм бытия.

А теперь о сегодняшнем дне. Живём в вихре перемен и капризов природы. Неожиданности на каждом шагу: и хорошие, и плохие, и общие, и личные. Учимся жить, балансируя как канатоходцы с опахалом в руках. Оно у каждого своё. У меня — это работа: любимая и необходимая. И здесь всё зависит от моего настроя. Что-то происходит, и накопившееся в душе в определённый момент выплёскивается наружу. Люблю эти мгновения и их жду. Только нельзя прерывать этот поток. Надо плыть по нему, пока он не иссякнет. А если прервёшь, то потом не обнаружишь. Всё исчезает, словно и не было этого ощущения единства с чем-то, что выше твоего понимания, что озаряет чувством единства с чем-то высоким.

В 2011 году в одной из московских газет я писала: «Начиная плавание на корабле «Дельфис», мы — его создатели и авторы — порой ощущали себя стаей дельфинов, которые любят плыть и резвиться впереди идущего корабля, словно указывая ему путь. Скажете: слишком самонадеянно? Но разве можно чего-тодостигнуть, если не чувствовать веры в себя и свою интуицию, пусть немного дерзкую, но так необходимую для победы! И мы победили неверие в нас скептиков и пессимистов, пугавших финансовыми трудностями и бюрократическими препонами…

Мы открывали нашим читателям и новые имена, и новые произведения, до этого либо непереведённые на русский язык, либо вообще неизвестные. Мы старались во всём находить, и об этом говорить в статьях, эссе, стихах, рассказах, нечто единое, что имеет общепланетарный смысл, что морально и нравственно с точки зрения космических законов, такие понятия, как «культура» и «этика», – это достояние всех людей и имеет один язык.

Журналы и книги, изданные нами – это результат наших прозрений, побед и, возможно, ошибок. У меня дома они занимают две полки по метру каждая. Это в сумме более 16 000 страниц только журналов «Дельфис»! Книги мы выпускали разных авторов, некоторые из которых издаются не один тираж. Рекордную позицию здесь занимает сборник «Беседы Учителя. Как прожить свой серый день». В ней тексты, записанные Конкордией Антаровой, и воспоминания её современников (составитель Н.А. Тоотс). Сейчас у нас вышел 9-й тираж! И интерес к этой книге не падает. Наконец, мой заместитель Наталия Лескова (известный журналист и литератор) проводит в телестудии «Дельфис» видеобеседы с ведущими учёными страны, которые можно посмотреть на https://rutube.ru/video/.

13 декабря 2025 года мы провели встречу с нашими читателями в книжном магазине «Белые облака» в центре Москвы, которая транслировалась «ВКонтакте» (vkvideo.ru). В общей сложности нас посмотрели и услышали около 500 человек. Мы решили в «Дельфисе» №1(126) отчитаться за проделанную работу и высказать нашим учредителям, членам редколлегии, авторам и читателям великую благодарность. Часто именно они же являются и нашими спонсорами, а также и друзьями, которые всегда нам подставляют плечо (А.А. Синичкин, С. Челпаченко, семья А.В. и Е.Н. Кузнецовых).

Для меня эти 32 года были насыщенными событиями, поездками по многим странам мира, встречами с неординарными людьми разных национальностей, приобретением друзей и уверенности в том, что мы идём в единственно правильном направлении. Не все, конечно, выдерживали и что называется «сходили с пути», но приходили другие. Главное, образовалось некое ядро.

Что будет дальше? Трудно сказать. Быстротекущее внедрение искусственного интеллекта, отсутствие у большинства молодёжи интереса к духовной стороне жизни, смена приоритетов вообще — всё это порождает больше вопросов, чем ответов. Если в киосках Союзпечати на видном месте сегодня лежат только различные программы телевидения, а молодёжь к ним вообще не подходит, как и не ходит в книжные магазины, что можно сказать? Пусть каждый сам себе ответит на этот вопрос. А мы идём дальше…