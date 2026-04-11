ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ Л.Н. ТОЛСТОГО (1828–1910)

Мы живём в такое время, когда колеблется всё. И такие «стержни духа», как Л. Толстой являются для нас знаком устойчивости духа. Несмотря на великую силу «подчинения» земному, физическому, Толстой всей своей жизнью доказал сосредоточенность мысли и сердца на области духа. Его мир сияющ и светел. Своими трудами и творчеством он внёс ощутимую долю в построение Будущего. Он прошёл путь от заботы о себе и личном благополучии до отречения от себя. Весь аппарат его духа был устремлён к постижению и исполнению воли Божьей.

Толстой обладал обострённой способностью воспринимать окружающее и различал в нём сущность явлений. Он шёл к победе над собой, возможности его духа росли и раздвигались горизонты его сознания. Уже в первых же повестях «Детство», «Отрочество», «Юность», написанных в 24 года, Толстой становится исследователем сокровенных законов, по которым движется сознание. В «Отрочестве» он пишет: «В продолжении года, во время которого я вёл уединённую, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлечённые вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души, уже представлялись мне; и детский, слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигнуть ум человека, но разрешение которых не дано ему» [1] с. 165-166].

В 50-е годы 19 века Толстой служил на Кавказе и по впечатлениям от величавой природы и простых, чистых сердцем людей он создаёт эпическое повествование «Казаки». Герой этой повести осознаёт фальшь светского общества; а критерием правды для писателя становится природа и сознание человека близкого к природе, почти сливающегося с ней. «Около меня, пролетая между листьями... стоят в воздухе и жужжат комары: один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров, ....и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам»... И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар или такой… олень, которые живут теперь вокруг него... И вдруг ему как будто открылся новый свет. "Счастье вот что, – сказал он сам себе, – счастье в том, чтобы жить для других... В человека вложена потребность счастья; стало быть, она законна. Удовлетворяя её эгоистически, т. е. отыскивая для себя богатства, славы, удобств жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение!" Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему казалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить» [2] с. 227–228].

В 1865 году появляется уникальное произведение русской и мировой литературы – роман «Война и мир». Толстой показывает, что движущими силами истории являются не исторические лица, не Наполеон и Кутузов, а что «Ход мировых событий предопределён свыше». Мы как бы становимся свидетелями непрерывного процесса, устремлённого к правде сквозь привычки людей, их верования, наслоения веков и «наросты духа». И нет такой силы в мире, которая могла бы остановить поток космической жизни. «Ежели есть Бог и ... будущая жизнь, то есть истина, есть добродетель… Надо жить, надо любить, надо верить, – говорил Пьер, – что живём не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно там, во всём (он указал на небо)» [3] с. 154].

Толстой – это душа, с детства жившая стремлениями к важнейшему, чувством тщеты и бренности всех земных дел и величий. В «Войне и мире» он пишет о Пьере: «Он долго в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, этого согласия с самим собой, того, что так поразило его в солдатах в Бородинском сражении, – он искал этого в филантропии, в масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, в геройском подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе... И он, сам не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собою только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве» [4] с. 105].

Духом Пьер сумел вызвать радость. Именно в плену у него появились мысли, помогающие достигать сущности Сущего. Это и есть мировоззрение: «В плену, в балагане Пьер узнал... всем существом своим..., что человек сотворён для счастья, что счастье в нём самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей и что всё несчастье происходит не от недостатка, а от излишка» [4, с. 163]. «Ещё менее Пьер думал о себе. Чем труднее становилось его положение, чем страшнее была будущность, тем независимее... приходили ему радостные и успокоительные мысли, воспоминания и представления» [Там же, с. 164]. «Жизнь есть всё. Жизнь есть Бог... И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания Божества. Любить жизнь, любить Бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий» [4] с. 169].

А в «Дневнике» за 1900 год Толстой напишет: «Едва ли не всегда страдания физические и страдания самолюбия – гордости, тщеславия – не ведут к движению вперёд духовному» [5] с. 110].

«В плену, в тяжёлых испытаниях Пьеру открылась мировая космическая тайна, великая Истина – тайна бессмертия души, тайна Бога: "В плену держат меня... Меня – мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!.." Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звёзд. "И всё это во мне, и всё это я!" – думал Пьер» [4]с. 115].

Толстой прожил жизнь, по И. Бунину, в страшном телесном и духовном напряжении, в «ненормальной» восприимчивости, в непрестанном труде. Говоря о сугубой совести Толстого, Бунин проводит параллели между ним и Буддой, говорит, что высшая совесть считалась в индийской мудрости выражением высшего развития человеческого сознания. И Бунин же пишет, что один из умнейших русских людей, политический деятель Маклаков говорил о Толстом: «Проблема о смысле жизни не связана ни с определённой эпохой, ни с народностью, ни с формами государственности. Толстого нужно сравнивать… с Учителями религий» [6] с. 127–128].

Ещё до того, как Толстой изложил своё мировоззрение в работе «Так что же нам делать?» (начало 1880-х) и в другом публицистическом произведении «В чём моя вера?» (1884), он написал роман «Анна Каренина». Роман этот охватывает многие стороны общественной жизни, в том числе крестьянскую реформу, вопрос о земле, о хозяйствовании на ней, вопросы управления, а также поднимает, раскрывает процесс духовного совершенствования человека. Сама каждодневная жизнь его на этой Земле даёт богатейшие возможности для сознательного овладения своим микрокосмом, для развития, утончения и усовершенствования. Вот как писал Толстой о подвиге народа: «Было то самое спешное рабочее время, когда во всём народе проявляется такое необыкновенное напряжение самопожертвования в труде, которое не проявляется ни в каких других условиях жизни и которое высоко ценимо было бы, если бы люди, проявляющие эти качества, сами ценили бы их, если б оно не повторялось каждый год и если бы последствия этого напряжения не были так просты.

Скосить и сжать рожь и овёс и свезти; докосить луга; обмолотить семена и посеять озимое – всё это, кажется, просто и обыкновенно; а чтобы успеть сделать всё это, надо, чтобы от старого до малого все деревенские люди работали, не переставая, в эти 3–4 недели втрое больше, чем обыкновенно, питаясь квасом, луком и чёрным хлебом, молотя и возя снопы по ночам и отдавая сну не более 2–3 часов в сутки. И каждый год это делается по всей России»[7] с. 390].

В чём же суть нравственно-религиозной философии Толстого? В работе «Так что же нам делать?» дана резкая критика пороков современной цивилизации и указан выход – в нравственно-религиозном самовоспитании. Собственно, страстные обращения к совести и разуму людей присутствовали во всех его художественных произведениях, в последующих искусствоведческих работах. В 1980–1981 годах Толстой создаёт обширное трёхтомное произведение «Соединение, перевод и исследование четырёх Евангелий». Оно содержало филологические, исторические и философские комментарии. В нём Толстой произвёл очищение Учения Христа от многовековых наслоений и искажений. Такое обновлённое Учение должно, по мысли Толстого, объединить людей идеями любви и всепрощения. Фундаментальная работа эта вышла в издательстве «Посредник». Однако после издания состоялся суд, признавший этот труд кощунственным. И по приговору суда он был сожжён. Следует добавить, что, приступая к этой работе, Толстой изучил древнееврейский и древнегреческий языки, чтобы работать над Евангелиями в подлиннике.

Ещё в молодости Толстой говорил, что человек должен сознавать в себе свою личность не как нечто противоположное миру, а как малую частицу мира, огромного и вечно живущего. Это-то и говорит Христос: «Люби ближнего, как самого себя». И счастье личности может быть одно: жить для других. Жертвуя собой для других, человек становится сильнее смерти.

Бунин писал: «Преклоняясь перед Христом, Толстой в Нём Бога не видел.... Бог был для него – непонятная начальная сила; бессмертие духа – простое признание факта, что наша духовная жизнь откуда-то появилась и, следовательно, куда-то уйдёт... Он думал, что Учение Христа и должно и можно исполнять, учил жить по-божьи. (Найти в жизни тот смысл, который не уничтожался бы смертью. – А.М.). А церковь не отвергала, как отвергал Христос, мирскую жажду земных благ. Церковь... подтвердила и даже освятила все мирские понятия и учреждения со всеми их грехами и преступлениями, мало того – показала в лице своих представителей, что и сама ценит все мирские блага» [6] с. 129–130].

Против такого учения много может возразить церковь. И в 1901 году последовало отлучение Толстого от церкви. Тем не менее, Толстой оставался не только признанным главой русской литературы, но и флагманом русской мысли. Хотя почему только русской, если он изучал труды и Кришны, и Будды, и Конфуция, и Лао Цзы, и Зороастры?

Ещё в начале 1880 года он писал: «Знать Бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь» [8] с. 151]. «Всякий человек произошёл на этот свет по воле Бога. И Бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти её. Задача человека в жизни – спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым. Смысл этот народ черпает из всего вероучения» [7]с. 153]. И ещё: «Для того, чтобы быть услышанными людьми, надо говорить с Голгофы, запечатлеть истину страданием, ещё лучше смертью» [5] с. 137]. «Деятельность научная и художественная в её настоящем смысле только тогда плодотворна, когда она не знает прав, а знает одни обязанности... Если люди действительно призваны к служению другим духовной работой, то они в этой работе будут видеть только обязанность и с трудом, лишениями и самоотвержением будут исполнять её... Духовная деятельность и выражение её, действительно нужные для других, есть самое тяжёлое призвание человека – крест, как выражено в Евангелии... есть самоотвержение… для проявления вложенной в человека на пользу другим людям силы.... Недаром умер Христос на кресте, недаром жертва страдания побеждает всё» [9] с. 357–358].

Общечеловеческое содержание толстовского творчества признавали (не говоря уже о русских писателях) Р. Роллан, Э. Хемингуэй, Д. Голсуорси, Б. Шоу, Т. Манн, А. Зегерс, P.-М. Рильке, Б. Прус. Велико было воздействие Толстого не только на представителей Запада, но и на культуру Индии, на деятельность Махатмы Ганди, на Р. Тагора.

Толстой имел в Ясной Поляне библиотеку из 22 тысяч томов на 35 языках. Большинство книг содержат пометки писателя.

Он понимал, что все достижения человечества основаны на постижении и применении законов природы на практике. Поэтому сам он понимал и призывал основные законы жизни: закон совершенствования всего сущего (Единый закон эволюции), учил бороться с самостью – эгоизмом, ложью, лицемерием, фальшью, необходимости героизма и самопожертвования. Понимал закон Любви, её бессмертие. Понимал закон естественных потребностей. Понимал беспредельность мироздания и бессмертие духа. Понимал порочность современной цивилизации и указывал пути выхода из кризиса, в котором она пребывает. Он необычайно любил музыку, мог по 3–4 часа играть на рояле или часами слушать игру Гольденвейзера или С. Танеева, или старшего сына Сергея. И он говорил: «Если бы вся наша цивилизация полетела к чёртовой матери, я не пожалел бы, а музыки мне было бы очень жаль... Я люблю Пушкина, Гоголя, но всё-таки мне ни с одним искусством не было бы так жалко расставаться, умирая, как с музыкой»[6] с. 97–98].

Бунин писал: он «носил в себе столь удивительную полноту, сосредоточенность самого тонкого и самого богатого развития всего того, что приобрело человечество за всю свою историю на путях духа и мысли!» [6] с. 97].

А вот секретарь Толстого В. Булгаков считал: «... мы имеем право ставить вопрос о "святости" Толстого как человека. Слово "святость" я употреблял, конечно, не в церковном смысле, а в смысле исключительно высокого нравственного тонуса личности и жизни Льва Николаевича» [10] с. 40].

Толстой шёл путём познания мира и космических тайн, путём распознавания самой сути явлений. Он был передатчиком Высших энергий. Вот как он сам писал об этом в 1895 году: «У меня были времена, когда я чувствовал, что становился проводником воли Божьей, ... иногда эта истина проходила через меня, и это были счастливейшие минуты моей жизни» [5] с. 15]. В 1897 году: «Никакого толстовства и моего учения не было и нет, есть одно вечное, всеобщее, всемирное учение истины для меня, для нас особенно ясно выраженное в евангелиях» [5] с. 81]. В 1904 году: «...Часто ...вспоминаю о своём посланничестве» [5] с. 174]. В 1907 году: «Чем ближе смерть, тем сильнее чувствую обязанность сказать то, что знаю, что через меня говорит Бог. И тем больше чувствую это необходимым, что тут уже нет личного, славы людской»[5] с. 257].

И вот уже за год до смерти (1909 год): «Готов на страдания, на унижения, только бы знать сам с собой, что делаю то, что должно... Мне в руки дан рупор, и я обязан владеть им, пользоваться им» [5] с. 290]. Это подобно тому, как чуть позже Вернадский скажет о себе: «Я ясно стал сознавать, что мне суждено сказать человечеству новое в том учении о живом веществе, которое я создаю, и что это есть моё призвание, моя обязанность, наложенная на меня, которую я должен проводить в жизнь как пророк, чувствующий внутри себя голос, призывающий его к деятельности».

От себя добавим, что это была личность, отражающая всестороннее развитие бессмертной индивидуальности, накопившей в себе результаты земных и надземных опытов всех своих воплощений. Значение таких личностей в жизни планеты огромно: они как бы примером своей деятельности указывают людям то, чем они и вся жизнь должны стать во вновь идущей эпохе.

С 1890-х годов Ясная Поляна становится местом паломничества людей из всех уголков России и других стран, крупнейшим центром мировой культуры. Люди сталкивались с такой силой непосредственного излучения ума и таланта, сердечной энергии, что Толстой получил прозвище «Графа праведника», а талантливый скульптор П. Трубецкой называл его «Бог Саваоф». Не говоря уж о писателях (Тургеневе, Фете, Л. Андрееве, Гаршине, Чехове, Горьком...), частыми гостями Толстого были художники Крамской, Репин, H. Ге, Л. Пастернак и другие, музыканты Танеев, Гольденвейзер, Игумнов и другие профессора Московской консерватории, такие учёные как Мечников...

Толстой поднял волю на борьбу за освобождение сознания от власти явлений текущего дня и окружающих сфер, чтобы духом подняться над пучиной жизни. Он понял, что настоящее счастье, доступное на земле – в явлении постоянной, прочной, уверенной победы над собой, в процессе успешного и постоянного преодоления себя, в стремлении к «освобождению», в чувстве единства с Творцом, в радости ощущения и подчинения Его благой воле.

«Совесть, – писал Толстой в 1900 году – и есть не что иное, как совпадение своего разума с высшим» [5] с. 112]. «Нравственность не может быть ни на чём ином основана, кроме как на сознании себя духовным существом, единым со всеми другими существами и со всем. Если человек не духовное, а телесное существо, он неизбежно живёт только для себя, а жизнь для себя и нравственность несовместимы» [5] с. 249]. Эта запись относится к 1907 году.

Как нужны нам, людям, отделённым почти 115-летием со дня ухода Толстого, все творческие достижения его, всё его подвижничество. Валентин Булгаков писал: «Какое геройство в борьбе с повседневностью, с телом и с плотским страхом в борьбе с низшим своим "я" !.. Геройство, на которое способны только великие духи, и свидетельством которого являются чудные, могучие, глубокие и свежие мысли Толстого» [10] с. 39]. В том числе мысль из «Дневника» 1909 года: «Выбора нет людям нашего времени: или, наверное, погибнуть, продолжая настоящую жизнь, или сверху донизу изменить её»[5] с. 302].

А ещё раньше, в 1895 году, он сформулировал: «Я жду и мечтаю, и не только мечтаю, но и стараюсь – о другом единственно важном прогрессе – не электричества и летания по воздуху, а о прогрессе братства, единения, любви, установления царства Божья на земле...»[5] с. 19]. «Обыкновенно думают, что прогресс в увеличений знаний, в усовершенствовании жизни, – но это не так. Прогресс только в бо́льшем и бо́льшем уяснении ответов на основные вопросы в жизни. Истина всегда доступна человеку. Это не может быть иначе, потому что душа человека есть божеская искра, сама истина. Дело только в том, чтобы снять с этой искры божьей (истины) всё то, что затемняет её. Прогресс не в увеличении истины, а в освобождении её от покровов. Истина приобретается как золото не тем, что оно приращается, а тем, что отмывается от него всё то, что не золото» [5]с. 160].

Ещё в Эпилоге к «Войне и миру» есть слова Пьера Безухова, которые С. Бондарчук взял эпиграфом к своей киноэпопее: «Ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое» [4] с. 307]. Эта же мысль в спирали сознания Толстого в Дневнике 1905 года: «Общественный прогресс истинный – в большем и большем единении людей»[5] с. 191].

Следует подчеркнуть два важнейших момента, раскрывающих значение и смысл духовно-нравственной составляющей миросозерцания Толстого – связь с Высшим Миром и обусловленность Беспредельностью. «Жизнь... есть приближение к Богу, увеличение любви. Бог проявляется в нас сознанием... Только сознание даёт возможность добра, воздержания, служения, самопожертвования» [5] с. 96]. «Человек может и должен знать, что благо его жизни не в достижении стоящей перед ним цели, а в движении для цели высшей, недоступной ему» [5] с. 271]. «Да, какое чудное сознание проходящего через меня и составляющего моё «Я» духовного начала, которое я могу сознавать собою»[5] с. 351]. «Всё вещественное вне власти человека. Не знает препятствий человек только в деятельности духовной… Есть только один выход деятельности, не встречающий препятствий, это деятельность духовная – любви» [5] с. 337].

Вот так, высветив важнейшие проблемы человечества на рубеже 19–20 веков, Толстой указывал на этот духовный выход деятельности: «Главная ошибка борющихся с существующим злом та, что хотят бороться извне. Перестроится мир не извне, а изнутри. И потому – вся энергия на внутреннюю работу» [5]с. 178]. «Для того, чтобы в действительности была справедливость, нужно, чтобы в стремлении, в идеале было самоотречение, любовь»[5] с. 153].

В 19 веке в общественной жизни Западной цивилизации господствовала концепция позитивизма, отрицавшая Бога, ею же была заражена русская элита. Толстой отверг её как несостоятельную. Человек, по мысли Толстого, не только порождение Космоса, но и эволюционирующий активный сотрудник Высшего Начала: «Во сне нынче думал, что самое короткое выражение смысла жизни такое: мир движется, совершенствуется; задача человека участвовать в этом движении и подчиняться и содействовать ему» [5] с. 88]. «Всё дело в мыслях. Мысль начало всего. И мыслями можно управлять. И потому главное дело совершенствования: работать над мыслью» [5]с. 104], «... главная деятельность человека – совершенствование его – состоит в уяснении сознания». «Человек посредством сознания может избавиться от зла – всё претворить в благо для себя и для мира» [5] с. 104].

Толстой подошёл к пониманию роли сердца в духоразумении человека и человечества: «Совершенно ясно, что выгоднее всё делать сообща, но рассуждения для этого недостаточно, если бы рассуждения было достаточно, то это давно бы уже было. То, что это видно по капиталистам, не может убедить людей жить сообща. Кроме рассуждения о том, что это выгодно, надобно, чтоб сердце было готово так жить (мировоззрение было такое, которое совпадало бы с указанием разума), а этого нет и не будет, пока не переменятся желания сердца, т. е. мировоззрение людей» [5, с. 93].

Одним из основных космических законов является закон Любви. Любовь определяет духовную деятельность человека, определяет жизненный путь человека, определяет действительную справедливость. Толстой понимал, что самое сильное и возвышающее чувство, насыщающее сознание творческой мощью, – это любовь, но ни одно чувство земное не унижено так, как она, и не низведено до чудовищных форм своего выражения и затоптано в грязь. Лев Николаевич прилагал усилия к особому очищению и возвышению этого чувства. Запись в Дневнике 1898 года: «Я, разумеется, против всякой регламентации и за полную свободу, но только идеал есть целомудрие, а не наслаждение» [5] с. 83].

В романе «Война и мир» умирающий князь Андрей размышляет: «Любовь? Что такое любовь? – думал он. – Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, всё, что я понимаю, я понимаю только потому, что я люблю. Всё связано одною ею. Любовь есть Бог, и умереть – значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику» [4] с. 69]. А в Дневнике за 1900 год Толстой написал: «Когда человек ищет благо во всём, кроме любви, он всё равно как во мраке ищет пути. Когда же он познал, что благо и его, и всего существующего – в любви, так солнце взошло, и он видит свой путь и не может уже хвататься за то, что не даёт ему блага» [5], с. 129].

Не буду приводить содержания оценок Толстым современной цивилизации, это требует отдельного изложения. Главное, что надо уяснить – это то, что западную цивилизацию он именует как антихристианскую или антицивилизацию. Именно потому, что она не выдерживает никакой критики по духовно-нравственным критериям. Так считал человек беспредельного потенциала духа, флагман русской мысли, гордость России, слава человечества – Лев Николаевич Толстой.

1910 год. «Кончилась, – как писал Бунин – не только жизнь одного из самых необыкновенных людей, когда-либо живших на свете. Кончился ещё и необыкновенный человеческий подвиг, необыкновенная по силе, долготе и трудности борьба за «Освобождение» или за исход из «Бытования» в «Вечное». Он говорил «об этом» с самых ранних лет и с удивительной одержимостью однообразия» [6] с. 33].

2008 г.