Что происходит в студии «Дельфис»?

Н.Л. Лескова

Почти год назад в моей жизни началась новая история – я стала ведущей авторских научно-популярных передач из цикла «Этика и наука будущего». Этим названием мы решили объединить рассказ о самых разных научных направлениях и их влиянии на нашу жизнь. Важно, чтобы все звучащие в студии темы были общественно значимыми, актуальными и интересными широкому кругу слушателей, а не только узким специалистам.

Я волновалась. Это был первый для меня опыт, хотя в съемках научно-популярных интервью мне приходилось неоднократно участвововать. Однако быть ведущей в студии – это совсем другое. Мне было непонятно, что из этого может получиться, да и получится ли.

Первым в студию пришёл академик РАН Петр Михайлович Чумаков. Он не только выдающийся учёный, вирусолог, молекулярный биолог и представитель знаменитой династии Чумаковых – он мой друг. Я знала, что он не откажет, и это, с одной стороны, успокаивало, а с другой – внушало ещё бо́льшую ответственность. У нас получился потрясающий разговор – впрочем, как всегда с Петром Михайловичем. Именно в нашей студии «Дельфис» он впервые сказал о том, что его онколитические вирусы, способные бороться с раком, вышли на стадию клинических исследований на людях.

Наталия Лескова и Петр Михайлович Чумаков в студии «Дельфис»

Затем с доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН Анастасией Георгиевной Гачёвой мы подняли очень интересную и важную тему женщин в науке. Минули времена, когда им надо было доказывать своё право получать высшее образование и работу в научных лабораториях, однако стала ли дискриминация женщин вчерашним днем? Мы попытались разобраться, какую роль играют женщины в современном обществе, чем тип их мышления отличается от мужского и почему важны и те, и другие.

Следующая тема, которую мы решили поднять в студии, волнует сегодня всех – искусственный интеллект. Что это такое? Существует ли он на самом деле? Кто он: наш друг и помощник или потенциальный враг? Как достичь первого и избежать второго? Мы пригласили в студию доктора физико-математических наук, профессора РАН Константина Вячеславовича Воронцова из МГУ, который уже 30 лет, с момента появления первых цифровых моделей, занимается этим вопросом. Разговор получился необыкновенно глубоким и важным.

Наталия Лескова беседует с К.В. Воронцовым

Первым десяти передачам я вела счёт. Каждому потенциальному спикеру долго объясняла, что нам предстоит, что это за проект, какова цель. Никто о нём не знал, люди приходили, в основном, благодаря нашему личному знакомству, все они меня давно и хорошо знали.

Пришёл Михаил Торичеллиевич Югай, который занимается интересной темой интеграции городского жителя в природную среду, поиском островков равновесия и гармонии в мире вечной спешки и суеты. Академик РАН Азиз Мансурович Музафаров изложил свою концепцию уничтожения полимерного мусора, накопленного человечеством. А академик Юрий Александрович Костицын раскрыл секрет нового академического проекта по разведке и добыче водорода из недр Земли, который всего пару лет назад признан полезным ископаемым и топливом будущего. Профессор РАН Константин Брониславович Гонгальский из Института проблем экологии и эволюции с тревогой рассказал, почему исчезают насекомые и птицы, а мы этого даже не замечаем. Академик Борис Михайлович Шутов посвятил нас в тайны «космических странников» – астероидов, которые могут стать убийцами рода человеческого, но они, вполне возможно, являются переносчиками жизни во Вселенной. Как избежать астероидной опасности и научиться получать полезные ископаемые, которые в изобилии содержатся в них?

Наталия Лескова и К.Б. Гонгальский

Среди приглашённых гостей были не только академические учёные. Александр Евгеньевич Семёнов, организатор и вдохновитель Зигелевских чтений, рассказал, как родилось его увлечение непознанным, как появилось желание разобраться в окружающих нас загадках и не скатиться в лженауку? Николай Владимирович Ларин из Института физики Земли РАН изложил свою альтернативную концепцию строения Земли, а профессор МГУ Владимир Львович Бычков поделился своей гипотезой физической сущности шаровых молний, которые он исследует уже три десятка лет.

Постепенно я сбилась со счёта. Появились гости, которых я раньше не знала, мы знакомились прямо в студии или незадолго до этого. Никто из них не оказался скучным собеседником. Все темы остаются актуальными и интересными, а люди уже постепенно узнают о наших передачах и даже предлагают темы для участия в них.

Мы вышли за пределы Москвы. Записано уже пять выездных эфиров – три на Сахалине и два в научном поселке Борок Ярославской области. Это темы изменений климата, катастрофических природных явлений, космической пыли и другие. Спикерам бывает проблематично приехать в Москву – мы сами едем к ним. Конечно, географию передач необходимо и дальше расширять, ведь наука в нашей стране не сосредоточена только в Москве.

За этот год передачи стали частью моей жизни. Я ловлю себя на том, что продумываю новые темы для эфиров, веду переговоры с интересными людьми. Важно, что никто ещё ни разу не сказал «нет». Всем эти интервью представляются важными – ведь они позволяют поделиться со слушателями своими мыслями, представить мир таким, каким он может стать, спустя время, и всем хочется, чтобы он был прекрасным и добрым.

Конечно, хотелось бы расширить аудиторию наших зрителей. Я не большой мастер в маркетинге, а научный журналист, привыкший разговаривать с учёными так, чтобы было понятно и интересно всем. А вот как сделать так, чтобы про нас узнало значительно большее количество людей, и они с нетерпением ждали выхода новой передачи. Этого я не знаю. Конечно, делюсь ссылками и анонсами в своём телеграм-канале «Горизонты науки», даётся информация и в «Дельфисе» люди относятся к этому с интересом, но этого недостаточно. Может быть, вы, уважаемые читатели, поделитесь своими мыслями на эту тему. Или хотя бы пополните ряды наших внимательных зрителей.

фото Е.С. Шуваловой