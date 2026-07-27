Браво, «Дельфис»!

(33 года и 125 номеров журнала)

В уютном и специально подготовленном для приёма большого числа гостей ресторане «Arts Palace» в центре Москвы 25 апреля 2026 года состоялось торжественное мероприятие и тёплая встреча, посвящённая выпуску юбилейного – 125-го номера «Дельфиса», приуроченная к 33-летию его выхода в свет. Поздравить коллектив журнала пришли его авторы, друзья и коллеги. В этот день по прогнозу погоды должен был идти беспросветный ливневой дождь. Однако благодать и щедрость природы изменила свои планы и одарила нас чудесным солнечным днём.

Елена Шувалова открывала вечер музыкальным выступлением

Праздничное мероприятие началось под звуки вальса Шопена, исполненного на фортепиано нашей сотрудницей Еленой Сергеевной Шуваловой. А когда зал затих, главный редактор журнала Наталья Александровна Тоотс поздравила всех с юбилеем, показала самый первый – «нулевой» номер журнала, вышедший в свет 3 октября 1993 года. Его первые сотрудники «Дельфиса» подготавливали и собирали целый год, а также рассказала о многих неординарных и заслуженных людях, что участвовали в жизни журнала на протяжении 33 лет. Именно благодаря им его коллектив встал на путь высокого служения Культуре.

Главный редактор журнала «Дельфис» Н.А. Тоотс

– Их было много, – рассказала в своём выступлении бессменный редактор и организатор «Дельфиса» Наталья Александровна Тоотс, – по самым приблизительным подсчётам более 100 человек. Среди них: известный художник Б.А. Смирнов-Русецкий, это именно он, будучи умудрённым очень непростым жизненным опытом, дал нам «добро» на создание издания и возглавил его редколлегию. Но… до выхода номера не дожил. Среди других наших старших и уже известных в культурном мире страны были: М.Ф. Дроздова-Черноволенко, Е.М. Величко, А.А. Макаров (Латвия), поэты Ю.М. Ключников, В.М. Сидоров и Ю.И. Долгин, а также учёные А.Д. Арманд, С.А. Брусиловский, Л.М. Гиндилис, Т.П. Григорьева, С.П. Курдюмов, Л.В. Лесков и многие другие, О.В. Румянцева (сотрудник Музея Востока) и Л.В. Лосюков (известный дипломат и президент Национального Рериховского комитета).

А дорогу к высокой культуре начинающим издателям помогали осваивать доктор исторических наук Ростислав Борисович Рыбаков – тогда заместитель директора Института востоковедения РАН, а позже его директор. До конца своих дней в 2019 году он оставался нашим мудрым и остроумным наставником. И также первым нашим помощником был молодой актёр театра и кино, искусствовед и телеведущий Пётр Евгеньевич Фёдоров, очень рано ушедший из жизни.

Среди наших верных друзей и соратников были также зарубежные деятели культуры: И. Залецкинс (Литва), В. Нагель (Австралия), И. Бендерская, И. Капелян, Н. Зальцман (Израиль), В. Августат (Австрия), Л. Роллисон (США), В. Бластин (Англия) и другие.

Ряды наших старших и зарубежных сподвижников сейчас поредели. На смену им пришли и приходят новые, хотя их и стало значительно меньше. И мы бесконечно благодарны им. Некоторые из них сегодня в этом зале. За эти 33 года мы прошли большой путь. Были трудности и удачи, свершения и разочарования. Но никогда перед нами не вставал вопрос о прекращении нашей деятельности. Если коротко словами Е.И. Рерих: «мы старались дать нашим читателям направление мысли и полный обзор того, что достигнуто в культуре и науке». Удаётся нам следовать этому или нет, судить вам.

И вот теперь, мы остро осознаём, что «направление мысли» изменилось, и нам хотелось бы услышать ваше мнение, наши друзья. Мы будем благодарны вам, если вы в своих выступлениях поделитесь с нами своими мыслями о том, какие новые темы должны появиться в журнале и на чём надо делать акценты. От имени всего нашего коллектива благодарю вас, присутствующих в зале, за вашу помощь и сотворчество. Будем и дальше идти вместе.

Заслуженный художник России Владимир Васильевич Надёжин – член редколлегии журнала, ведущий рубрики «Галерея» и неизменный соорганизатор всей жизни «Дельфиса» рассказал в своём выступлении об идейных основах журнала:

– Для меня, – сказал он, – как и для всего нашего коллектива, деятельность в журнале – это Служение Культуре, которая включает искусство и творчество в широком смысле слова, а также науку. Н.К. Рерих говорил: «Нет понятия "я", а есть только "мы"». Так он понимал общинный способ деятельности. И мы пытались ему следовать.

В.В. Надёжин

Но время идёт, и сегодня на первый план встаёт призыв иного характера: «Нет России – нет мира». Е.И. Рерих в своём письме А.И. Клизовскому (7 декабря 1935 г.) утверждала: «Возрождение России, есть возрождение всего мира. Гибель России есть гибель всего мира». И эти слова актуальны сегодня, как никогда.

Впервые «Дельфис» обрёл своё помещение в 1995 году – это была одна комната на Пречистинке в Клубе «Галерея» Гильдии художественного проектирования, в том же здании размещались редакция журнала «Советская женщина» и журнала «Мир Огненный». Однако из этих трёх журналов дожил до наших дней только «Дельфис». И в нём продолжает пульсировать энергия мысли и поиск новых путей познания мира.

С.А. Челпаченко

Первым из гостей вечера выступил Станислав Анатольевич Челпаченко – спонсор журнала и его друг. Он уверен, что человечеству предстоит очень глубокое погружение в область искусственного интеллекта, и что через 20–30 лет он будет выполнять разные работы, появится очень много экспериментаторов не только в технологиях, но и в музыке, культуре и педагогике. Он считает, что «Дельфис» должен направлять к этому мысль своих читателей. А также уделять главное внимание темам, которые будут их привлекать.

Подхватив тему искусственного интеллекта, выступил кандидат технических наук, член управляющего совета Национального Рериховского комитета Вольнов Илья Николаевич. Он спросил: «Что такое искусственный интеллект?» и ответил: «Это большие данные. Где, в каком модусе времени находятся большие данные. Они находятся в прошлом. А теперь надо сделать очень важный вывод и понять, что в прошлом искусственный интеллект не просто находится, он в нём замкнут.

Вспомним термодинамику: любая замкнутая система обречена на деградирование. ИИ, в принципе, всегда приводит к увеличению информационной энтропии. Это значит, что правда и ложь будут им смешиваться. Человек не может питаться ложью. Душа питается правдой. Вы понимаете? А мы сейчас тотально пользуемся им и не понимаем, что впускаем в себя отраву и расчеловечиваемся.

Мы ускоренно бежим к катастрофе! Переживём ли мы её или нет? Срочно надо принимать меры. Первая — это определить границы использования ИИ, понимать, где можно и где нельзя это делать. «Дельфис» – это почти единственная среда людей, где я могу быть услышан».

И.Н. Вольнов

Поздравить сотрудников «Дельфиса» с юбилеем пришли члены управляющего совета Национального Рериховского комитета (НРК).

Ирина Алексеевна Герасимова, президент НРК, зачитала адрес с поздравлением: «От имени сотрудников Национального Рериховского комитета и себя лично поздравляем Вас и творческий коллектив журнала "Дельфис" с выпуском юбилейного 125-го номера. 33 года журнала "Дельфис" – это 33 года истории России, эпохи перемен, стремительного ускорения жизненных потоков, нагнетания космических и человеческих энергий. Эпохи грозных потрясений и главное — прозрений. Главное в этом общем хаосе и турбулентности — не затеряться в закоулках истории, видеть прекрасное будущее, в котором зреет настоящее. Именно эту миссию – Высокого Просвещения и выполняет журнал "Дельфис", который стал путеводной звездой многим людям».

Слева направо члены управляющего совета НРК: АМ. Шустова, И.А. Герасимова, Н.А. Тоотс, И.Н. Вольнов

Убедительно выступил и другой наш сотворец журнала, без помощи которого «Дельфис» не смог бы существовать. Александр Анатольевич Синичкин – бизнесмен и поэт, выпустивший уже несколько поэтических сборников. начал своё выступление с тех новых веяний, которые приходят в школы к детям и формируют их миропонимание. Не все они, по его мнению, соответствуют задачам, стоящим в образовании, а как бы идут на поводу у запросов самих школьников. Собравшимся он прочитал несколько своих стихотворений, опубликованных в «Дельфисе» №125.

А.А. Синичкин читает свои стихи

Украшением юбилейного вечера стало выступление создателя и руководителя «Театра Елены Фёдоровой», поэта, писателя, автора более 60 книг, Заслуженного деятеля культуры РФ, академика Международной академии русской словесности. Под аккомпанемент Елены Шуваловой Елена Фёдорова прочитала вдохновенные поэтические строки, посвящённые России.

Елена Фёдорова читает свои стихи

Сергей Юрьевич Ключников, кандидат философских наук; академик РАЕН, главный редактор журнала «Наука и Религия»; член Союза писателей России не только поздравил юбиляров, но и осветил важные темы. Он, в частности, сказал:

– 33 – это сакральная дата не только потому, что это завершение цикла, но это и возраст Иисуса Христа, как мы знаем, то есть время совершения подвигов. И, конечно, сам факт, что журнал смог прожить в такие сложнейшие годы, говорить о возвышенном, не погибнуть и сохраниться, это уже говорит об очень и очень многом. Это большое достижение. И люди, которые здесь сегодня –подвижники. Они тратили годы своей жизни не на то, чтобы хорошо устроиться в жизни, а чтобы поддерживать духовную атмосферу, поддерживать идеи Знамени мира Н.К. Рериха.

Мой отец, известный поэт и переводчик, Юрий Михайлович Ключников, считал, что «Дельфис» – это самое серьёзное рериховское издание. Я тоже полностью к этому присоединяюсь. Вы спрашиваете о том, по какому пути идти журналу? Мне кажется, надо отталкиваться от текущей ситуации, с одной стороны, а с другой – следовать высоким заветам. Подумать, какой новый синтез нужно предложить, чтобы за ним пошли люди, и чтобы они действительно находили в журнале ответы на насущные вопросы.

Мне кажется, нужно говорить о том, как конкретному человеку жить в этом очень тяжёлом информационном шуме, об ИИ, который пока больше создаёт проблем, чем помогает. Я, например, не очень верю, что с помощью ИИ люди станут лучше. Мне кажется, нельзя забывать, что это инструмент геополитической борьбы, и коды ИИ не в руках России.

С.Ю. Ключников – давний друг журнала

И пока в ИИ не прописаны настоящие русские коды и не заданы какие-то эволюционные темы, это не будет работать, это будет отвлекать. ИИ – это конструктор. Гигантское количество слов просто берётся и собирается на какую-то тему, а затем выдаётся нечто правдоподобное, но и нечто искусственное. Чего там нет? Нет души. Поэтому я, например, в своей работе не пользуюсь ИИ, и мой отец – известный поэт и культуролог – никогда этого не делал.

Мне кажется, журнал должен находить интересные темы, которые помогали бы стране и отдельному человеку отстоять себя и не просто сохраниться, а развиваться. Нужно больше писать о русской культуре, о каких-то именах или проблемах, присущих нашим людям, не бояться общественного.

Наши друзья заполнили весь зал

«Дельфис» – очень сильный журнал, и я верю, что он сохранится. Поэтому я пожелаю ему силы, здоровья Наталье Александровне и всему мощному коллективу, а также советую всем помогать им статьями и идеями. Я возглавляю журнал «Наука и религия» и являюсь экспертом Изборского клуба. Мы там тоже решаем подобные вопросы. Я думаю, что не надо бояться ставить высокую планку и писать так, чтобы и интеллектуалы могли услышать, и чтобы это было интересно всем.

Владимир Евгеньевич Чернявский – ныне большой специалист в области вычислительной техники, российский писатель, создающий произведения в жанрах городского фэнтези, социальной фантастики и реализма, лауреат престижных литературных премий. В прошлом – один из самых известных деятелей в рериховском мире блогер, автор статей и ведущий рубрику «Неоперативная хроника» в нашем журнале. Мы бесконечно благодарны ему за то, что он нашёл время этот знаменательный день провести вместе с нами. Выступая, он сказал:

– «Дельфис» я начал читать с его первого номера, когда приехал в Москву в начале 2000 годов. Он сразу стал для меня опорой, тем стержнем, за который я держался, осью, вокруг которой всё вращалось. Желаю «Дельфису» ещё многих лет жизни и здоровья его главному редактору. А мы все будем вам помогать.

В.Е. Чернявский и Н.А. Тоотс

Николай Маркович Смирнов, в прошлом сотрудника, а ныне друг журнала сказал:

– Творчество в самых разных его проявлениях должно оставаться, и мы должны отстаивать его каждый день, каждый час, считая, что человек все-таки это венец природы, это венец мироздания. Мне приходится работать с книгами о войне. Наше издательство «Вече» выпускает целые линейки книг, посвященных СВО. Через меня проходят издания, в которых рассказывается и о погибших, и о живых людях. И я каждый день смотрю на эти прекрасные молодые лица ребят, которые погибли. Книги часто несовершенные, написанные, может быть, наспех, но все они востребованные и расходятся большими тиражами.

Всему коллективу «Дельфиса» и его друзьям – процветания, благополучия, и, конечно, нужно и дальше жить, работать во имя будущего.

Н.М. Смирнов

Зиля Ахметовна Бачурина, бывший сотрудник «Дельфиса»: «Сейчас организаций существует много, но "Дельфис" – это самая лучшая, потому что лучшие учёные и деятели культуры нам всегда помогали и помогают сейчас.

З.А. Бачурина

Тепло поздравила с юбилеем друг и соратник журнала Надежда Александровна Бикалова – российский учёный, кандидат экономических наук, профессор Международной славянской академии наук, искусства и культуры. Она сказала:

– Друзья журнала читали здесь свои стихи, отвечали на заданную тему, и мы чувствовали единение душ и сердец, потому что в такие минуты особенно остро ощущается счастье быть в кругу единомышленников, которые всегда придут на помощь и поддержат в трудную минуту.

Н.А. Бикалова

Бурную реакцию зала вызвало очень живое выступление Олега Николаевича Краморенко – известного художника кино и сегодняшнего друга и автора журнала. Он поделился своими ранними воспоминаниями о времени, когда они вместе с В.В. Надёжиным учились и вступали в большую жизнь, а также коротко, но образно описал с искоркой юмора свои впечатления о сегодняшней жизни в области кинематографии:

– Много проблем, но мало настоящих дел, – считает он. – Что такое время в искусстве? Это поиск и нахождение новых способов выражения задач высокой Культуры. Сейчас везде идёт внедрение ИИ. Мне же кажется, я уверен, что всё же лучше человеческий интеллект, у ИИ нет души. Что будем дальше делать, если художники в кино больше не будут нужны? Уверен, что такое кино станет никому ненужным. Сейчас многое сделано в кинематографе: построены новые павильоны, появилось много новых людей, особенно продюсеров, но шедевров искусства становится всё меньше. Однажды, придя на киностудию, я встретил знакомого продюсера и просто сказал: «Здравствуйте», он быстро ответил: «Денег нет». Как будто иных задач, кроме добывания денег, у людей нет!

И вот на этом фоне есть «Дельфис», который я читаю. Это очень умный, пишущий о современной науке, философский журнал, сохраняющий традиции русского искусства. А они благодаря ему, – не исчезают. «Дельфис» – не только просветительский журнал, он и философский!

О.Н. Краморенко

Ирина Владимировна Полякова, руководитель дирекции духовной культуры Ассамблеи Народов Мира:

– За колоссальным трудом сотрудников «Дельфиса» стоит общественное служение людям и человечеству, – сказала она. – И поэтому это счастье быть знакомыми с вами и иметь взаимное сотрудничество. Вы – скала, это оплот. Журнал «Дельфис» – это маяк для многих ищущих людей, преданных духовной культуре. Общественные формы меняются. Вот мы когда-то пришли в Международную ассоциацию «Мир через Культуру», затем было общественное движение «Новая страна», затем был Всемирный форум духовной культуры в Астане, потом появилась Ассамблея народов Евразии, сегодня мы уже – Ассамблея Народов Мира.

Меняются формы. Но самое главное, что те идеи, которые во всех этих формах живут, продолжают нести нотку служения. Это здорово, это настоящее счастье в жизни. Поэтому желаю сотрудникам «Дельфиса» многие ле́та, желаю сил, энергии, многих последователей и друзей, чтобы ваш жизненный, общественный и творческий пример всегда приносил пользу. Сегодня многие говорили о молодёжи, о следующих поколениях и надо, чтобы молодые люди имели возможность и счастье прикоснуться к вашему опыту.

Лариса Александровна Трунина, член Генерального совета Ассамблеи Народов Мира:

– Хочется сказать вам слова благодарности, потому что вы для нас Учителя. Потому что мы, в хорошем смысле слова, у журнала «Дельфис» учимся, получаем знания. Что он для меня? Это Рериховская республика. Буквально в двух словах я хотела бы напомнить известную притчу. Однажды Акбар нарисовал на стене линию и спросил у членов суда, как сделать её короче, не прикасаясь к ней. Все молчали, но известный и мудрый шутник Бирбал подошёл к стене, нарисовал над первой линией вторую — более длинную и сказал: «Вот я и сделал твою линию короче, не касаясь её, ведь величина и длина — вещи относительные».

Для нас журнал «Дельфис» — это большая линия. Вы стойко проводите её и помогаете нам всем быть в этой правильной колее. Низкий вам поклон.

Слева направо: Л.А. Трунина и И.В. Полякова

Синичкина Ольга Юрьевна, заместитель главного редактора «Дельфис»:

– Мир стремительно меняется, и мы не можем оставаться в стороне, мы должны быть тем форпостом, на который может опереться каждый. Я считаю, что наш журнал даёт людям не только духовную пищу, но и актуальную информацию в разных областях нашей жизни. Он одухотворяет, настраивая сознание людей на тончайшие струны человеческой души, интуицию. Именно это помогает нам щедро дарить людям знания, побуждает к добру, которое затем легко и просто изливается в мир. А ему сейчас так нужна наша поддержка. Основная цель усилий всего человечества в настоящее время состоит в том, чтобы вновь озарить Землю огнями духовного знания, мудрости и служения всем и для всех. Каждый день мы творим чудеса истории, подвиги простого дня, открываем новые горизонты мысли и оставляем след в вечности, где каждое мгновение – бесценный дар.

О.Ю. Синичкина завершает выступления

Есть ли в нашем мире чудеса? Есть, и вы найдёте их на страницах нашего журнала. С юбилейным 125-м номером, дорогой «Дельфис»!

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«Дельфис» продолжает выходить, несмотря ни на что, и находить отклик у своей аудитории, потому что он наполнен актуальными, важными и нужными материалами, дающими людям знания, которые порой нигде больше не найти. А они помогают им находить на правильный путь и избегать многих ошибок.

Пусть работа и труд коллектива Дельфиса вдохновляет всех нас, возжигая огни сердец, продолжает служение Добру и нести Свет на благо людям, миру и Отечеству.

О.Ю Синичкина и Н.А. Тоотс

Мы от души желаем вам, нашим читателям, стать проводниками эволюционных энергий. И тогда искорки великого костра разлетятся по миру. Со временем они объединятся и будут согревать и давать силы будущим поколениям.

Любящие вас сотрудники журнала «Дельфис»