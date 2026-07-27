Большие дела в маленькой деревне

Не потому ль так часто и печально

Они до сей поры с времён тех дальних

День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне ̶ один из самых значимых праздников для каждой семьи в нашей стране. 26,6 млн. человек сложили головы во имя мира и свободы на земле. К 81-й годовщине Победы из тех, кто всё же вернулся, осталось около 7 тысяч.

2026 год. Празднование Дня Победы в деревне Каръявды. Под музыку песни «Журавли» в исполнении М. Бернеса юные участники танцуют, олицетворяя стаю белых журавлей

Потомки несут цветы к могилам фронтовиков, создают мемориалы, аллеи памяти и музеи. Седоволосые «дети войны» склоняют головы у Вечного огня. Это особенно ценно, если происходит в небольших деревнях, где проживающих можно сосчитать по пальцам. Такими являются две деревни: Верхние и Нижние Каръявды Чекмагушевского района Башкортостана, что расположены рядом, но далеки от городских центров республики. Весточку о добром начинании своих земляков нам передала Зиля Бачурина, наш друг и соратник. Видео, которое она получила от Р.К. Шагапова, с выступлением детей, символизирующих стаю белых журавлей, глубоко тронуло наши сердца. Кстати сказать, Рафаил Камалтдинович – один из трёх инициаторов создания обелиска погибшим воинам в этом затерянном уголке Земли, где остался ныне всего 21 дом, в 5 из которых ещё проживают односельчане. Есть ухоженное кладбище, куда приезжают из разных мест нашей Большой Родины родственники, в сердцах которых не угасает память о своих погибших предках.

Адгам Шамилович Камалов

Как же всё начиналось?

Около трёх лет назад у троих друзей, уроженцев этого села, возникла мысль о создания обелиска погибшим воинам-односельчанам. Их идейным руководителем стал председатель Совета трудового коллектива, депутат Туймазинского районного совета, ветеран труда Адгам Шамилович Камалов, а его верными помощниками стали Рафил Шагатов, также ветеран труда, и староста села Ангам Анварович Ахметов. Вот А.Ш. Камалов:

«В 2024 году мы провели встречу "Здравствуйте, односельчане!". Она удалась на славу. Именно тогда возникла идея создания обелиска в честь павших воинов из нашего села, чтобы память об их подвиге была жива и передавалась из поколения в поколение. Общее руководство над инициативой возложили на меня. Рафаила назначили техническим директором всех дальнейших работ.

Нам удалось собрать 0,5 млн. рублей. Ощутимый вклад в это благое дело внёс директор ООО "Базы", депутат Государственного собрания Республики Башкортостан (Курултай) Соколов Вадим Васильевич. К началу 2025 года обелиск был готов. На его открытие приехало более 120 односельчан из всех уголков России. Праздник получился грандиозным.

Дальше в наших планах создание парка и аллеи Победы. А белые журавли появились в небе именно после посадки деревьев для будущего парка».

2026 г. У Стеллы Памяти на праздновании Дня Победы в деревне Нижние Каръявды: заслуженный учитель В. Байкова, заслуженный медработник Ф. Низамова и Р. Шагапов

Отрадно, что подвижническая деятельность каръявдинцев нашла единомышленников. В Нижних Каръявдах мемориал в 2026 году уже открыт, а в других районах Башкортостана энтузиасты ведут работу по созданию подобных обелисков.

Закончим наш небольшой, но очень значимый рассказ словами известного общественного деятеля и поэта Надежды Бикаловой из Москвы, дед которой погиб в бою под Ржевом.

«До сих пор я храню жёлтый согнутый лист.

И, хотя я душою всегда реалист,

Но в Бессмертном Полку слышу деда шаги,

Он беззвучно твердит: "Мир Земли береги"».